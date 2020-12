Les Bruins souhaitaient le retour de Chara

Le défenseur Zdeno Chara a quitté les Bruins de Boston après 14 saisons avec eux pour se joindre aux Capitals de Washington, mercredi, mais l’organisation du Massachusetts aurait souhaité retrouver son capitaine.

«Nous avons eu de nombreuses discussions avec Zdeno et [son agent] Matt Keator, a indiqué le directeur général des Bruins Don Sweeney lors d’une rencontre avec les médias, jeudi. Nous avons offert un contrat à Zdeno il y a plusieurs mois et il nous a indiqué qu’il souhaitait avoir plus de temps pour songer à son avenir et voir ce que la ligue allait décider.»

Toutefois, Sweeney a indiqué que les «Oursons» veulent entreprendre un virage jeunesse. Le géant de 6 pi 9 po, âgé de 43 ans, aurait donc eu un rôle différent de celui qu’il avait dans les dernières années.

«Nous voulons intégrer davantage certains jeunes joueurs qui se sont développés dans notre organisation et voir s’ils sont en mesure de jouer plus de minutes dans des situations différentes. Nous lui avons décrit notre plan comme étant un rôle d’intégration, sans lui faire la promesse qu’il aurait le même rôle que lors des années précédentes de sa prolifique carrière à Boston.»

Celui qui a remporté la coupe Stanley lors de la saison 2008-2009 croit qu’il a encore beaucoup à offrir malgré le fait qu’il soit le plus vieux joueur de la Ligue nationale, lui qui aura 44 ans en mars. Plus que ce que les Bruins étaient capables de lui offrir.

«Je sentais que je ne ferais pas partie de la formation lors du match d’ouverture, que j’aurais raté quelques matchs et que je n’aurais pas joué lorsqu’il y aurait eu des situations de deux matchs en deux soirs», a indiqué Chara, dont les propos ont été repris par ESPN.

Il a ajouté que les Capitals ne lui avaient fait aucune promesse quant à son temps de jeu, mais qu’il voulait avoir l’opportunité de se battre pour du temps de jeu.

La chance à un autre

Maintenant que Chara n’est plus à Boston, l’organisation des Bruins devra nommer un nouveau capitaine, chose qu’elle n’a pas encore faite.

«Je crois que nous possédons un solide groupe de meneurs encore au sein de l’équipe et nous avons des joueurs qui aimeraient assumer encore plus de responsabilités, a ajouté Sweeney. Ce n’est pas quelque chose avec lequel tu es né, tu dois apprendre à assumer ce rôle selon moi. Nous avons plusieurs joueurs qui ont connu du succès avec de telles responsabilités et ils vont être en mesure de passer ce savoir à la prochaine génération.»

Les Bruins s’attendent à disputer la prochaine saison avec un nouveau capitaine, mais Sweeney n’a pas osé nommer de nom immédiatement, lui qui veut faire les choses de la bonne façon lorsque le temps sera venu.

Le Québécois Patrice Bergeron est notamment pressenti pour occuper ce rôle, lui qui évolue avec l’organisation depuis plus de 17 ans.