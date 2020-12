Que nous réserve 2021? Lueur d'espoir dans le monde de la culture

Toujours sur pause, pris entre l’incertitude et l’espoir, le monde de la culture souhaite un retour à la normale de ses activités quelque part cet automne.

Que nous réserve 2021 ?

Nos journalistes ont posé cette question à des responsables de la télé, du cinéma, de l’humour, de la musique et du théâtre du Québec.

À l’évidence, les réponses varient selon les secteurs.

En télé et au cinéma, même si les tournages peuvent se dérouler presque normalement, on rêve du jour où on n’aura plus à y respecter les normes sanitaires.

En musique, en humour, au théâtre et au cinéma, la grande inquiétude, c’est le moment de la réouverture des salles. Au mieux, on rêve d’une reprise partielle avant le printemps et de salles remplies à l’automne. « Avant une pleine relance, le plus optimiste que j’ai entendu, c’est septembre », raconte Solange Drouin, directrice générale de l’ADISQ à notre journaliste Cédric Bélanger.

En bref, l’inquiétude demeure dans le monde de la culture. Seule la campagne de vaccination laisse poindre une lueur d’espoir.

En attendant, chanteurs, musiciens, réalisateurs et humoristes ont déjà annoncé la sortie d’un nombre impressionnant d’albums, de films et de spectacles en 2021. Dans notre dossier, nous avons établi la liste des productions les plus attendues.

Pour le moment, au moins pour la première moitié de l’année, les plateformes virtuelles resteront le moyen privilégié des artistes pour joindre leur public.

Pour le reste, si on est réaliste, il faudra attendre jusqu’à l’automne et peut-être même un peu plus loin.

Danny Vear

Directeur des Cahiers, Le Journal de Montréal

Télé: l’abondance malgré tout

Les tournages télé ont beau être repartis depuis juin dernier, la pandémie menace toujours le milieu télévisuel. La hausse des cas de COVID-19 du dernier mois inquiète les producteurs, dont Guillaume Lespérance.

Musique: une faible lumière au bout du tunnel

L’industrie de la musique n’est pas sortie du bois. Éprouvés comme rarement ils l’ont été en 2020, ses artisans devront encore faire preuve de patience avant un retour à la normale espéré, dans le meilleur des scénarios, pour l’automne 2021.

Humour: distanciation, voitures et virtuel

Les mesures sanitaires risquent encore de compliquer la présentation des spectacles d’humour en 2021. Malgré tout, certains artistes ont annoncé récemment de nouvelles tournées pour les prochains mois, en espérant à tout le moins que les salles ouvrent avec de la distanciation.

Cinéma: le calme avant le déluge

Si personne ne peut prédire à quel moment en 2021 les cinémas du Québec rouvriront, les intervenants du milieu s’entendent tous sur une chose : quand les salles pourront recommencer à accueillir les cinéphiles, l’offre de films sera gargantuesque.

Musée: Picasso et des effets spéciaux !

Fermées en zone rouge depuis le 1er octobre, les institutions muséales ont eu tout le temps nécessaire pour rafraîchir leurs murs. Dès qu’une réouverture sera autorisée, les visiteurs auront l’embarras du choix parmi des expositions toutes nouvelles.

Théâtre: prêts à tout

Avec un public en salles ou pas, il y aura beaucoup de théâtre en 2021.

Musique classique: webdiffusion et espoir

Le monde de la musique classique a réagi rapidement à la pandémie avec une panoplie de concerts en webdiffusion. Une initiative qui se poursuivra au cours des prochains mois.

