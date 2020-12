Télé: les tournages abondent, mais la pandémie inquiète

Les tournages télé ont beau être repartis depuis juin dernier, la pandémie menace toujours le milieu télévisuel. La hausse des cas de COVID-19 du dernier mois inquiète les producteurs, dont Guillaume Lespérance.

L’homme derrière Tout le monde en parle et Discussions avec mes parents a d’ailleurs dû interrompre les tournages du Bye Bye 2020 au début du mois de décembre parce qu’un comédien avait contracté la maladie.

Selon ses dires, le premier trimestre de 2021 amènera son lot d’épreuves. « Le défi, c’est jusqu’en avril, surtout avec une transmission communautaire aussi forte. C’est très difficile de créer dans ces conditions. Mais pour la suite des choses, je suis plus optimiste qu’avant. J’ai l’impression qu’avec la vaccination et l’arrivée de l’été, le nombre de décès et d’hospitalisations devrait descendre de manière fulgurante. »

Pour Jean-Philippe Dion, qui produit l’émission la plus attendue de 2021, Star Académie, tourner en pleine pandémie représente une charge de travail 50 % plus élevée qu’en temps normal. « Il faut avoir du monde stand-by au cas où quelqu’un tombe malade. Il faut prévoir des scénarios... Ça s’ajoute aux délais de production pas possibles... Il n’y a rien qu’on fait comme avant. »

Photo courtoisie, TVA

Sans public et sans rapprochements

Alors qu’en coulisses, le coronavirus change tout, à l’écran, les téléspectateurs ne devraient pas remarquer d’énormes bouleversements. La programmation des grands réseaux demeurera riche.

Bien entendu, des émissions de variétés comme 1res fois (de retour pour une quatrième saison) continueront d’être enregistrées dans des studios quasi déserts, mais comme on l’a constaté cet automne en regardant En direct de l’univers et compagnie, les applaudissements du public au retour de chaque pause publicitaire, on peut s’en passer.

En fiction, la COVID freinera encore les rapprochements, sauf entre acteurs qui habitent sous un même toit, comme Bianca Gervais et Sébastien Diaz dans Les pays d’en haut, et toute la distribution d’Entre deux draps, une nouvelle comédie de Noovo. Sinon, les équipes ont tellement peaufiné leurs techniques de tournage qu’on remarque beaucoup moins l’écart d’un ou deux mètres qui subsiste entre chaque comédien.

Photo courtoisie

Des retours et plusieurs nouveautés

Côté cotes d’écoute, une question nous préoccupe pour 2021 : est-ce que District 31 parviendra à conserver son titre de série numéro 1 malgré le retour des Beaux malaises de Martin Matte ? Réponse dès janvier.

Photo courtoisie

On est aussi curieux d’assister au revival de Caméra café à TVA, de regarder Big Brother Célébrités à Noovo, et de découvrir L’avenir nous appartient à Télé-Québec, un nouveau magazine piloté par Émilie Perreault et Monic Néron.

Plus tard cette année, on portera une attention particulière à L’œil du cyclone, cette dramatique avec Christine Beaulieu et Véronique Cloutier sur ICI Tou.tv Extra, et Patrick Sénécal présente..., une série de suspense du Club illico avec Anne-Marie Cadieux, Karine Gonthier-Hyndman, Rémi-Pierre Paquin et Théodore Pellerin.

Photo courtoisie

Enfin, on croise les doigts pour que toutes les fictions qui n’ont pas pu être tournées en 2020 se mettent en branle en 2021, comme L’heure bleue, qui entame sa dernière ligne droite, la saison 3 de Plan B avec Pier-Luc Funk, et Sans rendez-vous, une comédie audacieuse qui doit réunir un puissant trio féminin : la comédienne Magalie Lépine-Blondeau, la productrice Fabienne Larouche et l’autrice Marie-Andrée Labbé (Trop).