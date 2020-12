Un bébé naissant sauvé in extremis

Un poupon de seulement 7 jours qui s’était gravement étouffé a été miraculeusement sauvé le jour de Noël à Sorel-Tracy grâce à l’intervention rapide de policiers et de premiers répondants.

« Y’a pas de mots pour exprimer ce qu’on ressent envers eux. On leur doit la vie de notre fille, laisse tomber avec émotion Magali Raby, mère de la petite Abygaël. On les remerciera jamais assez. »

La famille de sept enfants s’apprêtait à bruncher pour Noël lorsque la fillette née le 18 décembre dernier a régurgité, mais s’est étouffée du même coup, alors qu’elle était couchée dans son moïse.

« Je l’ai alors prise dans mes bras pour essayer de l’aider, mais ça a continué d’empirer. Elle ne réussissait pas à retrouver son air, il y avait beaucoup d’écume. Ça n’allait pas », explique la maman de 31 ans, encore sous le choc.

La situation devenant de plus en plus inquiétante, le 911 a été composé vers 11 h 20 afin d’obtenir de l’aide pour le bébé en détresse respiratoire.

Intervention rapide

En moins de cinq minutes, les policiers de la Sûreté du Québec Johan Sebastian Gonzalez Martinez et Charles Lussier étaient sur les lieux et prêts à intervenir.

« Il y en a un des deux, un jeune, qui a même sauté par-dessus la clôture pour arriver plus vite. C’était comme si c’était sa propre enfant qu’il venait sauver. Il l’a tout de suite prise pour essayer de faire sortir ce qui bloquait », souligne Mme Raby.

Peu de temps après, c’était au tour des pompiers premiers répondants de Sorel-Tracy d’arriver à la résidence en assistance.

« Un des pompiers a poursuivi les manœuvres qui étaient faites par le policier. Moi, je suis sortie, car je n’étais plus capable d’assister à ça, c’était terrible. On a demandé à un moment si elle respirait encore et c’est là qu’ils nous ont annoncé la bonne nouvelle », explique la mère, ajoutant que le tout a duré moins de 10 minutes.

La famille se réjouit aujourd’hui de l’intervention « très rapide » des secours, sans quoi l’événement aurait très bien pu tourner au drame.

« Je n’ai rien à dire sur la façon dont ça s’est passé, tout a été parfait. Ça donne vraiment confiance envers [les services d’urgence]. C’est important aussi de souligner les bons coups », note Magali Raby.

Pour clore l’intervention, des ambulanciers sont venus prendre en charge la petite afin de s’assurer qu’elle était hors de danger.

Pas de séquelles

Par la suite, les parents se sont rendus à l’hôpital pour passer quelques tests.

« Elle va bien aujourd’hui, on nous a dit qu’elle n’aurait pas de séquelles et qu’elle n’avait rien sur les poumons. Ils ont conclu qu’elle faisait du reflux, mais que c’était une badluck. C’est sûr que notre fille, on l’a embrassée énormément depuis, c’est pas facile de voir ça », indique la maman, encouragée.

« Gros travail d’équipe »

En entrevue avec Le Journal, l’un des deux premiers répondants qui ont participé à l’opération soutient qu’un « gros travail d’équipe » a permis de faire de cette intervention un succès.

« En arrivant, un policier pratiquait déjà des manœuvres de désobstruction sur l’enfant, qui venait de régurgiter un peu. La respiration était encore étouffée. Il m’a passé le bébé et j’ai continué à donner des tapes dans le dos. Quand j’ai senti la respiration normale du petit bébé, ça a été un soulagement », témoigne le pompier Yves Girouard, qui a répondu à l’appel d’urgence avec son collègue Guillaume Leroux.