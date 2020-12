Un livre qui a fait bouger les choses

Tout comme Colson Whitehead l’a fait dans Nickel Boys, l’écrivaine coréenne Gong Ji-young raconte dans ce livre coup de poing toutes les horreurs qui ont été perpétrées dans un établissement d’éducation spécialisée situé au sud de Séoul.

En Corée du Sud, la crise financière n’a épargné personne. Après avoir été contraint de fermer sa propre entreprise, Kang Inho aurait ainsi pu rester très longtemps sans boulot si sa femme n’avait pas été amie avec la nièce du principal d’une école privée pour enfants sourds souffrant parfois de déficiences mentales.

À 33 ans, Inho quittera donc Séoul pour aller à Mujin, une ville côtière de province presque toujours plongée dans un épais brouillard. C’est là que se trouve l’établissement d’éducation spécialisée où il vient d’être engagé à titre de professeur de coréen, et même s’il ne maîtrise pas encore très bien la langue des signes, il a l’intention de se donner sans compter pour enseigner aux jeunes dont il va bientôt avoir la responsabilité.

Mais à peine arrivé, rien ne se passera comme prévu...

Un avant-goût d’enfer

Très vite, Inho comprendra en effet que quelque chose ne tourne pas rond dans cet établissement isolé de tout. D’abord, il y a cet élève qui se serait apparemment volontairement jeté sous les roues d’un train le jour de son entrée en fonction. Quant à l’accueil qu’on lui fera ensuite, difficile de faire plus froid ou plus désagréable. Mais le pire reste à venir : dès sa première semaine de travail, Inho sera témoin de scènes absolument horrifiantes. Et même s’il n’est qu’un simple enseignant, il tentera l’impossible pour venir en aide à tous ces pauvres gamins.

Grâce à ce roman basé sur des événements qui ont réellement eu lieu, une loi supprimant le délai de prescription pour les agressions commises sur des enfants de moins de 13 ans a été votée en 2011 en Corée.

Frissons garantis

Le cinquième cœur

L’auteur américain Dan Simmons a régulièrement versé dans la science-fiction, dans le fantastique ou carrément dans l’horreur (impossible d’oublier l’excellent Terreur, publié en 2008 !). Mais ici, il va plutôt reprendre la formule qu’il avait utilisée pour Drood : revenir sur la vie d’un célèbre écrivain du XIXe siècle.

Après Charles Dickens, ce sera donc au tour d’Henry James de se glisser entre les pages de l’un de ses romans. Sauf qu’on ne le retrouvera pas au meilleur de sa forme : en proie à une vive dépression, James a en effet décidé de se supprimer en se jetant dans la Seine, non loin du Pont-Neuf.

Sherlock Holmes ressuscité !

On peut dire qu’il était moins une. Car passant justement dans le coin, c’est nul autre que le grand détective Sherlock Holmes qui l’empêchera de sauter. Contrairement à ce que tous les journaux ont annoncé deux ans plus tôt, Holmes n’est pas mort dans les chutes du Reichenbach. Il est d’ailleurs sur le point de se rendre à Washington pour tenter d’élucider la mort de Clover Adams, l’une des premières photographes de son temps. Et si Henry James acceptait de se joindre à lui, il lui en saurait vraiment gré.

Malgré ses longueurs, l’intrigue policière qui suit ne manque pas d’intérêt.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Les bons garçons

Issus des beaux quartiers de Rome, Matteo, Alberto et Gabriele n’ont pas l’habitude de se voir refuser quelque chose. Ni même quelqu’un. À l’été 1975, ils parviendront ainsi à entraîner deux jeunes filles d’origine modeste dans une chic villa du mont Circeo. Et ce qui se passera par la suite dépassera vite l’entendement, l’auteur s’étant inspiré d’un massacre ayant réellement eu lieu. Un roman dont on n’a, et à tort, pas assez entendu parler.

Lost man

En principe, jamais Cameron Bright n’aurait dû se trouver aussi loin de l’antenne-relais dont il était censé réparer les mâts. Et jamais il n’aurait dû mourir de soif dans le désert aride de l’Outback australien. Son frère Nathan cherchera donc à comprendre ce qui a bien pu lui arriver, et ce faisant, il lèvera le voile sur un vrai nid de vipères. Un superbe thriller.

Anne de Green Gables

Comment occuper les enfants jusqu’à la reprise des classes ? Oui, avec plein de livres à lire ! À mettre au sommet de leur pile, ce grand classique de la littérature canadienne qui s’est déjà écoulé à soixante millions d’exemplaires à travers le monde. Ils pourront ainsi faire connaissance avec la truculente Anne Shirley, dont les aventures sont toujours aussi délicieuses.

La pause, c’est chat-cré !

Un coffret mignon comme tout pour nous aider à commencer l’année du bon pied. Ou plutôt de la bonne patte, puisqu’il renferme un masque de sommeil (de taille moyenne) en forme de chat susceptible d’améliorer la qualité de nos nuits, ainsi qu’un petit guide pratique qui nous montrera entre autres comment déstresser grâce à Ti-Mine, Moustache ou Grisou. Chympa !