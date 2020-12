2020. Bon débarras ! Année maudite. Année pandémique. Année volée. Tu ne nous manqueras pas une miette. Allez, ouste ! Fais du vent.

Et vivement 2021 ! Du moins, dès que la majorité des populations sera vaccinée.

Attendu avec anticipation tel un poupon, le Nouvel An qui s’amorce dès minuit appelle quelques souhaits bien sentis.

Pour les résolutions, voir le département des miracles... fermé toutefois, semble-t-il, pour cause de confinement...

Voici, avec beaucoup d’affection, ce que je nous souhaite à tous et à toutes.

La santé, la santé et la santé

Le courage de naviguer les mois restants de la tempête avec une prudence de tous les instants et une bienveillance extrême envers soi-même et les autres.

La ténacité de continuer à porter le masque le temps qu’il faudra. De réduire nos contacts et de garder nos distances physiques tout en prenant soin de nos amitiés et de nos amours.

Malgré le masque, le bonheur partagé d’apprendre à sourire du regard.

De texter moins et d’appeler plus souvent.

D’aller au-devant de ceux qui, autour de nous, sont seuls ou plus isolés de par leur condition sociale ou familiale.

La redécouverte de la solidarité comme valeur cardinale d’un véritable vivre-ensemble.

La permission d’être triste sans se sentir « faible » pour autant.

La permission d’être joyeux malgré la crise.

La patience. Oui, un jour, nous retournerons au resto, au théâtre, au cinéma, etc.

Le jour où nous le pourrons, je nous souhaite la gratitude de prendre pleinement conscience de notre chance et d’en savourer chaque instant.

La sagesse, à chaque jour, de prendre un moment pour se remémorer une personne ou un événement qui nous a rendu heureux. Puis, un autre, pour se projeter dans l’avenir. L’après-COVID finira bien par arriver.

C’est là une certitude aussi solide que notre propre résilience face à cette sacrée pandémie. On tient le coup. Ensemble. Et on se revoit en 2021 !