Voici 12 choses hors norme qui vont rester en place après cette année

La COVID-19 a mené à une série de changements dans nos habitudes de vie et façons de faire en 2020.

Voici quelques bouleversements qui risquent de rester en place en 2021, et même pendant plusieurs années.

1) Le télétravail et les cours à la maison

Photo Adobe Stock

Rester chez soi est la façon la plus simple et évidente d’éviter de propager le virus... au risque de développer un «traumatisme de réclusion», communément appelé le syndrome de la cabane!

En 2021, les autorités devraient toujours favoriser le télétravail et l’enseignement à la maison, du moins jusqu’à ce que la majorité de la population soit vaccinée et que les vaccins aient fait leurs preuves.

2) Le désinfectant pour les mains à l’entrée des commerces

Photo d'archives Didier Debusschère

«Mets-en, c'est pas de l'onguent!» disaient nos aïeux.

Le fameux Purell et les autres désinfectants de la sorte font désormais partie de nos vies pour le meilleur et pour le pire, et ils ne sont pas prêts de disparaître. S’en couvrir les mains en frottant 20 secondes demeure la meilleure façon d’éliminer les germes lorsqu’on n’a pas accès à du savon et à de l’eau.

3) Les diffusions en direct sur Facebook

Photo d'archives Stevens Leblanc

Tous les moyens sont devenus bons pour la diffusion de messages d’intérêt public, et le premier ministre François Legault ne s’est pas gêné pour diffuser son message directement au peuple via son compte Facebook. Une première qui risque de se reproduire en 2021.

4) La distanciation sociale

Photo d'archives Agence QMI, Maxime Deland

Coller le monde dans les files d’attente, c’est fini.

5) Les 5 à 7 virtuels

Photo Adobe Stock

Ayez l’air de participer à une rencontre tout en faisant autre chose.

«Presque» aussi agréables que les 5 à 7 en personne, ceux sur Zoom, Teams ou une autre plateforme du genre offrent plusieurs avantages, dont le fameux bouton de sourdine!

6) Les événements d’envergure, concerts et spectacles entièrement virtuels

Photo courtoisie

Plus besoin de chercher sans fin un stationnement; on peut désormais assister à des événements d’envergure tout en restant confortablement assis dans notre salon.

7) Faire des pique-niques à répétition

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

N’est-ce pas le meilleur moyen de fréquenter des amis sans contrevenir aux règles sanitaires? Et puisqu’une «pomme par jour éloigne le médecin», comme disait Winston Churchill, imaginez deux pique-niques par jour!

8) Les becs et la poignée de main remplacés par le coude à coude

Photo d'archives Martin Alarie

Fini les petits becs sur les deux joues (certains ne s’en plaindront pas), désormais, on se salue grâce au touché du coude.

9) Moins de voyages à l’étranger

Photo courtoisie Tourisme Charlevoix

Vous aimez voyager? Si oui, votre passe-temps favori en a pris pour son rhume en 2020! Heureusement qu’il y avait tout le Québec à découvrir. Fort est à parier que l’engouement pour les voyages au Québec va se poursuivre en 2021.

10) Faire son épicerie (et la plupart de ses achats) en ligne

Photo Adobe Stock

Pourquoi sortir quand la livraison est si facile et encouragée? La tendance des achats en ligne, qui était déjà bien présente avant la pandémie, risque de s’accentuer davantage au fil des ans. Après tout, c’est tellement plus simple et cela permet d’économiser temps et énergie.

11) La passion retrouvée des Québécois pour le plein air

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Il semble qu’on avait oublié à quel point jouer dehors fait du bien. La pandémie aura eu ça de bon, nous reconnecter avec dame Nature et le grand air!

12) La crainte d’autres pandémies...

Photo Adobe Stock

On ne verra plus jamais les éclosions de nouveaux virus de la même manière. À quand la prochaine pandémie?