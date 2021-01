[EN DIRECT VENDREDI 1ER JANVIER 2021] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 83 561 252

Décès: 1 820 668

CANADA

Cas: 580 712, 202 641 au Québec

Décès: 15 605, 8226 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU VENDREDI 1ER JANVIER

8h28 | La nuit du Nouvel An sous couvre-feu a été «globalement calme» à travers la France, selon un premier bilan dressé par le ministère de l'Intérieur, malgré son lot de fêtes clandestines comme à Marseille et Lieuron (Ille-et-Vilaine) où environ 2 500 participants étaient encore rassemblés vendredi matin, quelques échauffourées à Strasbourg et Bordeaux notamment, et la mort d'un jeune homme décapité par un feu d'artifice en Alsace.

AFP

6h43 | «Une première»: sans doute en grande partie grâce à l’interdiction d’alcool, l’immense hôpital de Soweto n’a reçu aucun patient aux urgences traumatologiques lors du passage à la nouvelle année, dans un pays qui peine à lutter contre la deuxième vague de COVID-19.

1h26 | Alors que le gouvernement québécois avait interdit tout rassemblement pour le réveillon du 31, cette mesure n’a pas empêché certaines personnes de se réunir dans le secteur de la colline Parlementaire jeudi soir, entraînant une arrestation et la remise de 52 constats d’infraction.