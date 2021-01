Le temps des expériences n’est pas terminé chez les Raptors

Malgré une première victoire en quatre matchs survenue jeudi, l’heure est toujours aux expériences chez les Raptors de Toronto.

Avec les départs de Serge Ibaka et Marc Gasol et l’arrivée d’Aron Baynes lors de la saison morte, l'équipe canadienne est toujours en quête des combinaisons parfaites, autant dans la formation partante que sur le banc. Une situation bien différente à celle des dernières années.

«Je pense que ce sera une situation changeante à chaque match», a concédé l’entraîneur-chef Nick Nurse après la victoire de 100 à 83 des siens contre les Knicks de New York, selon le quotidien «Toronto Sun».

Le jeu de Baynes semble d’ailleurs au centre des préoccupations du pilote puisque le centre n’a été utilisé que pendant 15 minutes jeudi, soit le plus bas total depuis le début de la campagne. Le brio du québécois Chris Boucher complique également les choses.

«Je crois qu’Aron a eu deux bons matchs et deux matchs plutôt ordinaires, alors il frappe pour ,500. Chris a deux très bons matchs, mais Alex [Len] en a eu quelques-uns aussi. Je ne sais pas, je crois qu'on va continuer d’évaluer les choses.»

Pas de rythme

Cette incertitude et ce roulement permettront certes de trouver des combinaisons efficaces, mais d’ici là, Fred VanVleet estime toutefois que les changements empêchent l’équipe de trouver son rythme.

Il sait très bien, cependant, que la fiche de 1-3 du club est largement due aux joueurs et à leurs performances sur le terrain.

«Nous sommes encore loin [du rendement escompté], a-t-il dit. Je pense que c'est quelque chose dont nous continuons à parler. Les gars essaient de trouver leur place dans l’équipe. Mais je crois que plus nous jouons mieux, plus c’est facile pour Nick et son équipe d’entraîneurs, qui ne devront pas chercher plein de façons pour aller chercher la victoire.»

«Je pense qu’une fois que les cinq [partants] vont trouver leur rôle naturel et leur position, les choses iront un peu mieux. Mais quand tu cherches [des solutions], tout est sur la table, alors il est difficile d'avoir du rythme.»

Les Raptors reprendront l’action samedi en rendant visite aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans.