Système de santé sous pression: «Ça ne dérougit pas»

Le système de santé québécois entame l’année 2021 sous pression alors que la province a connu, jeudi, un nouveau sommet de cas de la COVID-19 en 24 heures.

«Déjà on voit le système de soin sous tension, ça ne dérougit pas», affirme la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Cette dernière soutient qu’une nouvelle hausse de cas est inévitable après le temps des Fêtes.

«Elle va arriver cette résurgence de cas, on n’a même pas fini le congé des Fêtes et les célébrations du jour de l’An hier, on sait qu’il y a des gens qui ne respectent pas les consignes. Et déjà on voyait une hausse de cas phénoménale, donc à mon avis, on n’y échappe pas», dit-elle.

Cette augmentation des cas est une bien mauvaise nouvelle pour le système de santé qui, en temps normal, est déjà fort achalandé en janvier.

«Il y a tous les autres patients dans l’hôpital ou les autres personnes qui nous arrivent à l’urgence avec toutes sortes de problématiques, que ce soit infectieuse ou en orthopédie avec les chutes. Donc il y a tout le reste du surcroît de travail associé au mois de janvier, en général, qui commence à être là. Donc on n’a pas de marge de manœuvre énormément», explique la Dre Tremblay.

De plus, les patients atteints de la COVID-19 représentent une lourde charge puisqu’ils doivent être surveillés de très près.

«Ces patients-là peuvent se détériorer d’une minute à l’autre. Ils peuvent être très bien et avoir à peine un peu de difficultés respiratoires et puis une heure plus tard on va être obligé de les intuber et de les amener aux soins intensifs», rappelle la microbiologiste-infectiologue.

Personnel de la santé

Bien que la capacité d’occupation des lits COVID soit assez élevée dans plusieurs hôpitaux, c’est surtout le nombre d’employés du réseau de la santé qui est inquiétant.

«La pression est surtout au niveau du personnel de la santé, pas tant au niveau des lits. C’est qu’il faut avoir suffisamment d’infirmières, suffisamment de personnel de soutien pour prendre soin de tous ces gens-là», mentionne Cécile Tremblay.

Elle soutient que beaucoup de membres du personnel de la santé sont malades présentement ou doivent être mis en quarantaine parce qu’ils ont été en contact avec des gens malades.

«Donc tout ça, ça nuit au système de santé. Ça a des répercussions au-delà du simple nombre de lits qui sont occupés par des patients COVID», affirme-t-elle.