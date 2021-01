Voyage en Grèce: une néo-démocrate démise de ses responsabilités

La députée fédérale néo-démocrate Niki Ashton a été démise de ses fonctions de porte-parole de plusieurs dossiers, car elle s’est déplacée en Grèce pour des raisons familiales malgré les recommandations du gouvernement, a annoncé le NPD vendredi soir.

Niki Ashton, qui se trouve toujours en Grèce, agissait comme porte-parole en matière de Transports et de Langues officielles. Députée de Churchill-Keewatinook Aski, au Manitoba, elle est une des étoiles montantes du NPD.

Dans un tweet trilingue publié à 17 h 36 vendredi, Niki Ashton a dit qu’elle était actuellement en compagnie de sa grand-mère, gravement malade, après avoir passé Noël seule avec sa famille immédiate.

«Hier, nous avons appris que la députée Niki Ashton s'est rendue en Grèce pour voir un membre de sa famille très malade. Le chef et la whip n'ont pas été prévenus à l'avance. Et bien que l'importance de rester à la maison et de faire de son mieux pour suivre les conseils de santé publique afin de se protéger, de protéger sa famille et sa communauté ait été soulignée à tous les député-es, Mme Ashton a jugé nécessaire d'aller voir ce membre de sa famille à ce moment», a expliqué le parti dans un communiqué diffusé vendredi.

«Bien que nous soyons sensibles à la situation de Mme Ashton et que nous comprenions son besoin d'être avec sa famille, des millions de Canadiennes et de Canadiens suivent les directives de santé publique, même lorsqu'il leur était impossible de rendre visite à des parents malades ou âgés. Les gens s'attendent, à juste titre, à ce que leurs représentant-es élu-es montrent l'exemple», a-t-on poursuivi.

Les fonctions de porte-parole seront attribuées à d’autres élus du parti.

Dans les derniers jours, plusieurs élus d’un océan à l’autre du pays ont suscité l’opprobre du public en raison de leurs voyages hors du pays, alors que le Canada bat régulièrement des records quotidiens de nouveaux cas de COVID-19 et que des restrictions sanitaires sont mises en place un peu partout.