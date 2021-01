Comment accepter la vie?

Je suis un homme dans la cinquantaine qui survit à un cancer de l’œsophage depuis juillet 2018. À l’annonce du diagnostic, on m’a mis à la retraite immédiatement et j’ai subi une chirurgie au mois de décembre de la même année. J’aurais dû être hospitalisé de 12 à 14 jours, mais je l’ai été pendant 45 jours à cause de nombreuses complications : embolie pulmonaire, rejet de la greffe, empoisonnement dû à des champignons sur un poumon, etc.

Gavé pendant cinq mois, on m’a rebranché le reste de l’œsophage à l’estomac en mai 2019. Depuis, je peux manger normalement, mais le cancer est revenu en force sur mon foie et ailleurs dans les tissus mous. Je serai donc en chimio pour le reste de mes jours. Je m’en tire assez bien malgré tout puisque j’ai pu jouer au golf tous les jours pendant la belle saison et que je suis capable de me déplacer par moi-même.

Ma conjointe mérite toute mon admiration et mon amour puisque c’est elle qui a tenu le fort depuis le début de ma maladie, en plus de suivre une formation de courtier immobilier. Une nouvelle carrière qu’elle a d’ailleurs entamée en juin 2020 et dans laquelle elle se débrouille très bien.

La raison pour laquelle je vous écris, c’est que le 19 octobre dernier, on a diagnostiqué à ma femme le même cancer à l’œsophage que moi. Elle commence d’ailleurs sa chimio le jour même où je vous écris cette lettre. Nous avons un fils adolescent qui est au courant de nos maladies et qui est prêt à se battre avec nous.

Nous sommes de bonnes personnes avec de belles valeurs. Alors comment accepter ce coup bas de la vie ? Comment arriver à expliquer ça ? Je suis né dans une belle famille de 13 enfants qui nous entourent bien, et la famille de ma femme en fait autant.

Nos amis nous soutiennent au mieux moralement, mais je n’arrive pas à accepter ce coup de masse que le destin m’a asséné. En oncologie, on nous offre l’accès à une équipe de psychothérapie. Peut-être vais-je l’utiliser. Mais pour le moment, je cherche plus à comprendre le sens de la vie. Merci de votre attention. Peut-être pourrez-vous m’aider à trouver des réponses à mon questionnement.

Anonyme

Votre lettre m’émeut et je m’empresse de vous dire de ne pas attendre d’avoir trouvé un sens à votre vie pour profiter de l’aide offerte en psychothérapie. Allez-y tout de suite. Ça va très certainement faciliter la démarche que vous souhaitez entamer.

Vous savez, le sens de la vie n’existe pas comme tel. Il revient à chacun d’entre nous de trouver un sens à sa propre existence en creusant dans les méandres de son âme pour découvrir ce qui s’y cache. Et ce qui s’y cache n’est pas pareil pour tout le monde.

Quand les dés sont jetés, que le hasard nous a dévolu un sort, nous n’avons d’autre choix que d’apprendre à composer avec. C’est vrai que certains, dont vous, l’avez beaucoup plus difficile que d’autres. Malheureusement le destin frappe toujours aveuglément et sans discernement. Et de la même manière, aucun principe de justice ne vient adoucir ce qu’il destine à quelqu’un en particulier.

Le principal ingrédient qui doit vous guider dans cette quête et qui constitue la base de la compréhension du sens qu’on doit donner au destin dans lequel la vie nous plonge, c’est l’amour. L’amour qu’on vous prodigue tout autour, ainsi que celui qui vit au fond de votre cœur, malgré les mauvais coups du sort. J’espère aussi que vous détecterez celui que je ressens pour vous et votre famille. Suggestion de lecture : Découvrir un sens à sa vie, Dr Viktor E. Frankl.