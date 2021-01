L'Hôtel de glace ouvre ses portes

L'Hôtel de glace à Québec revient cet hiver, malgré la pandémie, avec une édition bien spéciale...

Une nuitée qui sort de l'ordinaire, c'est ce que l'Hôtel de glace offre au public chaque année. Cette année, c'est une excursion dans un monde fantastique et surréaliste.

Des mesures sanitaires ont été mises en place pour veiller à la sécurité de tous. «On a des équipes qui repassent dans chacune des chambres. Elles s'assurent que tous les sacs de couchage qui ont été prêtés à la clientèle retournent en quarantaine», précise Sandra Nadeau du Groupe Calypso Valcartier.

Cette année, on rend hommage à un événement sportif d'envergure qui n'a pas eu lieu en 2020: le tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Plusieurs services traditionnels ont été construits comme la chapelle et le bar, même si malheureusement, en 2021, on ne pourra pas se marier ici ni commander un verre.

L'édition apportera son lot de défis. «On avait un 65% à peu près de la clientèle internationale, avec un 35% de clientèle plus locale, de la province de Québec. Alors ça diminue pas mal nos chiffres d'achalandage, mais on pense que le 35, cette année, va [monter] à 50 ou 55», poursuit Mme Nadeau.

L'Hôtel de glace accueille le public au Village vacances Valcartier tout l'hiver, que ce soit pour dormir ou pour une simple visite.