Première bordée de neige de l’année au Québec

Après une fin d’année 2020 pluvieuse dans la province, la première bordée de neige de la nouvelle année touche plusieurs régions du Québec aujourd’hui.

Près de 15 cm de neige sont attendus dans la journée dans les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale, ainsi qu’en Mauricie, en Estrie, en Beauce et dans les secteurs du Centre-du-Québec et de Lanaudière.

Dans les environs de la Capitale-Nationale et de Montréal, la neige et la poudrerie, parfois fortes, devraient cesser dans l’après-midi avant de laisser place aux nuages, a indiqué Environnement Canada.

Des rafales de 20 km/h à 40 km/h sont également attendues, avec un refroidissement éolien pouvant aller jusqu’à -14 °C dans la matinée à Québec et jusqu'à -10 °C à Montréal.

«L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles», est-il également signalé dans l’avertissement météo d’Environnement Canada.

Les autres régions de la province seront un peu plus épargnées par ces chutes de neige, avec des accumulations qui devraient varier entre 5 cm et 10 cm.