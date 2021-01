Prises en flagrant délit, elles sont récompensées par un policier généreux

Un policier du Massachusetts a utilisé son propre argent pour offrir le souper de Noël à une famille dans le besoin, plutôt que d'accuser deux femmes du vol à l'étalage qu'elles tentaient de commettre.

L’agent Matt Lima, de la police de Somerset, a été appelé à intervenir dans une épicerie le 20 décembre dernier après que la sécurité du magasin eut déclaré que les femmes avaient omis de passer tous leurs articles à la caisse automatisée avant de les mettre dans leurs sacs.

Les femmes, qui avaient deux jeunes enfants avec elles, ont été arrêtées alors qu'elles quittaient le magasin, a indiqué la police dans un communiqué.

«J'ai moi-même deux filles d'un âge similaire à celui des filles qui étaient là, donc ça m'a un peu frappé», a déclaré Lima à la filiale de CNN, WJAR.

Lima a amené l'une des femmes à l’écart pour qu'elle puisse raconter sa version des faits sans que les enfants ne l'entendent. Les employés du magasin occupaient les enfants pour qu'ils ne sachent pas ce qui se passait.

«La femme à qui j'ai parlé a expliqué qu'elle travaillait, mais la mère des enfants, elle, était sans emploi, en plus de traverser des problèmes familiaux. Elle a ajouté que l’épicerie devait servir à préparer le dîner de Noël pour les enfants», a déclaré l’agent à WJAR.

Dans le besoin

L’agent a regardé le reçu pour voir ce que les femmes avaient prévu d'acheter et il a constaté qu'elles voulaient seulement de la nourriture.

«De toute évidence, cette famille était dans le besoin et je ne peux pas imaginer de devoir prendre la décision d'aller à [l’épicerie] et ne pas être capable de me permettre ce que je veux et d’avoir besoin de voler pour le dîner de Noël des enfants», a admis Lima.

Le policier a remis un avertissement aux femmes, sans déposer d’accusations.

«Elles étaient très reconnaissantes, elles étaient sous le choc. Je suis sûr que beaucoup de gens dans pareille situation penseraient que le dénouement serait différent, qu'elles auraient été arrêtées ou qu'elles devraient comparaître devant un tribunal.»

Lima a acheté une carte-cadeau de 250$ pour les femmes, afin qu'elles puissent faire leurs courses dans un autre magasin. Comme quoi il n’y a pas toujours le «bad» dans le proverbe «Bon cop, bad cop».