Son bébé dans la voiture pendant qu’elle fête au bar

Une mère a été arrêtée en état d’ébriété après avoir laissé son enfant d’un an dans sa voiture pendant qu’elle fêtait dans un bar du Tennessee.

C’est un passant qui a aperçu le bambin d’un an qui avait été abandonné dans le véhicule verrouillé et stationné devant l’établissement, rapporte le New York Daily News.

Voyant la fillette seule dans la voiture, le bon Samaritain n’a pas hésité à briser une vitre pour la sortir de là.

Les policiers ont éventuellement arrêté la mère, Sylvie King, 25 ans, alors qu’elle s’approchait de la voiture. Elle était intoxiquée et désorganisée, selon les documents de l’arrestation.

Lorsque les agents l’ont confrontée concernant l’enfant, elle s’est mise en colère. Elle a donc été arrêtée et accusée de négligence, d’intoxication publique et de désordre public.