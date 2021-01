Une pandémie qui donne la chair de poule

Je suis un vieux flic retraité de 63 ans et, chaque matin, j’ai la chair de poule !

J’avais 14 ans quand est survenu le glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney le 4 mai 1971. Le bilan de 31 morts et la vision apocalyptique des vidéos à la télévision m’ont donné la chair de poule...

Le 4 août 1978, à Eastman, un autobus s’est engouffré dans le lac d’Argent, faisant 40 morts. J’ai eu la chair de poule en voyant les reportages à la télévision.

Le 31 décembre 1979, je venais tout juste d’intégrer les rangs de la Sûreté du Québec. Un incendie a fait 48 morts dans un bar de Chapais, ce qui m’a aussi donné la chair de poule... J’étais plus que conscient du travail que cela entraînait pour mes confrères sur place comme, entre autres, l’annonce des décès aux familles des victimes. Ça aussi, ça donne la chair de poule à chaque fois et un peu d’insomnie.

Le 16 juillet 1993, à Lac-Bouchette, un autre accident impliquant un autobus: 20 morts. Même travail, même peine pour tous les proches des victimes et, encore une fois, la chair de poule...

Le 13 octobre 1997, aux Éboulements, accident dans lequel j’ai travaillé, 44 personnes ont tristement perdu la vie. Chair de poule et insomnie...

Le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, la tragédie ferroviaire a fait 47 morts et une ville a été anéantie.

Beaucoup se rappellent ces tristes tragédies ou ont été impliqués indirectement dans celles-ci.

En tant que technicien en scène de crime et analyste en enquête de collisions, j’en ai vu de toutes les couleurs, mais aucune scène ne m’a laissé indifférent... Aucune...

Beaucoup oublient, d’autres non. Pour ma part, jamais je n’oublierai... Jamais...

Chaque matin depuis 10 mois, à l’annonce des décès au Québec de la COVID-19, je me dis que c’est l’équivalent d’un autre autobus, quelquefois de deux, qui est tombé dans le ravin et j’ai la chair de poule...

Malheureusement, cette pandémie laisse trop de gens indifférents et plusieurs ne comprennent pas l’ampleur des tragédies quotidiennes et, ça, ça me donne la chair de poule!

Christian Lindsay

Québec