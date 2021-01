Yannick Weber veut rester à Nashville

L’ancien du Canadien de Montréal Yannick Weber tentera de poursuivre son aventure avec les Predators de Nashville puisqu’il a accepté un contrat d’essai professionnel en vue du camp d’entraînement qui s’amorcera dimanche.

Weber a disputé les quatre dernières campagnes avec l’organisation du Tennessee, mais est actuellement joueur autonome sans compensation.

Âgé de 32 ans, le défenseur a été limité à un but et trois points en 41 parties en 2019-2020. En carrière, avec le Canadien, les Canucks de Vancouver et les Predators, il a cumulé 28 filets et 94 points en 497 parties.

Le Suisse a été une sélection de troisième tour du Tricolore au cours du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2007.