FORTIN, Ghislain

À l'Hôpital Laval de Québec, le 15 décembre 2020, est décédé, à l'âge de 79 ans, M. Ghislain Fortin, courtier immobilier agréé, natif d'Alma au Lac Saint-Jean. Il était le fils de Charles-Antoine Fortin et Marie-Jeanne Gaudreault. Il a été incinéré au crématorium du cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse, Marie-Antoinette Bergeron-Fortin, ses enfants: Mario et Caroline (Denis Thiboutot); ses petits-enfants: Marc-André et Laurie; ainsi que son arrière-petite-fille Emma. Ses frères et sœurs: feu Edmond-Louis (feu Lina Lapointe), feu Jean-Marie (Édith Riverain), feu Gaston (Brigitte Paradis), Rita (Louis-Georges Jean) ainsi que sa jumelle Ghislaine (Laurent Paradis). Il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille remercie chaleureusement tous les membres de l'équipe des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour la qualité de leurs soins, leur bienveillance et leur compassion en cette période de pandémie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval) 2700, chemin des Quatre-bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8. Téléphone : 418 656-4999 Site web: www.fondation-iucpq.org. Lien formulaire: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq//IM/