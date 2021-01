TRAHAN, Soeur Céline

Le 20 décembre 2020, à l'Hôpital du Saint-Sacrement, 1050 Chemin Sainte-Foy, Québec, à l'âge de 90 ans et huit mois, est décédée sœur Céline Trahan c.o.b. (sœur Pauline de Jésus c.o.b.) de la Communauté des Oblates de Béthanie, fille de feu Monsieur Oscar Trahan et de feu Madame Alice Bellemare, originaire de St-Philippe - Trois-Rivières. Elle était dans la 72e année de sa profession religieuse.La mise en terre aura lieu au printemps 2021 au cimetière Notre-Dame sud, à Sainte-Marie de Beauce. Sœur Céline laisse dans le deuil outre sa famille religieuse, ses frères et sœurs qu'elle est allée rejoindre au Paradis : feu Urgel (feu Janine Pucet), feu Paul (Akiko Hosaka), feu Maurice (Monique Gaumond), feu Gemma (feu Régent Doyon), feu Lucie (feu Michel Gaumond), feu Louis, feu Laurent et sa sœur Hélène, (Jean-Pierre Landry). Aussi, elle laisse dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, ses nombreux cousins, cousines, et ses nombreux amis, amies. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.