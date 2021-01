BÉLANGER, Yvon

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Yvon Bélanger survenu le 17 décembre 2020, à l'âge de 75 ans à l'Hôtel-Dieu de Québec entouré de sa famille. Il était le fils de feu Philippe Bélanger et de feu Colette Caron, et époux de Madame Renée Boulet. Natif de L'Islet, diplômé de l'Université Laval, il exerça sa profession de comptable agréé à Québec. Il se démarquait par sa gentillesse, sa loyauté et sa sincérité. Il aimait voyager et passer du bon temps à son chalet sur le bord du Lac-Mégantic. Outre son épouse, Yvon laisse dans le deuil ses sœurs: Claire Bélanger (Donald Marier), France Bélanger; ses beaux-frères et belles-sœurs: Margot Boulet, Bernard (Linda Morin), feu Louise (Gaétan Couture), feu Marie-France, Daniel, Lucie (Gilles Charest), Claire, Guy (Suzanne Girard), Martine (Serge Pelletier), Paule (Steve Charrier); ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.L'inhumation au cimetière Ste-Agnès de Lac-Mégantic suivra.