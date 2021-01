FORTIN, Martine

À l'Hôpital Ste-Marie, Trois-Rivières, le 23 décembre 2020, à l'âge de 54 ans, est décédée dame Martine Fortin. Née à Québec, le 20 mars 1966, elle était la fille de dame Denise Fréchette et de monsieur Jacques Fortin. Elle demeurait à Trois-Rivières.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre ses parents, madame Fortin laisse dans le deuil son conjoint Marc Lachance; sa belle-mère: Céline Lachance (feu Claude Lachance); sa belle-sœur: Manon Lachance (Mario Therrien); ses tantes, ses oncles: Francine Fortin (Simon Giguère), Nicole Fortin (Jacques Degrandpré), feu Pierre Fortin (feu Camille Peduto), feu Yves Fortin, Louisette Fréchette (feu André Bailly), feu Pierrette Fréchette, Fernand Fréchette; plusieurs cousins cousines, neveux et nièces ainsi que ses grandes amies Diane Trottier, Josée Rouleau et plusieurs autres. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Marie pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site : www.jeveuxdonner.ca tel : 1 888 939-3333. Les funérailles sont sous la direction de