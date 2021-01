BLOUIN, Simone Samson

" La perte d'une mère est le premier chagrin que l'on pleure sans elle ". Au CHSLD de Sainte-Claire, le 21 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Simone Samson, épouse de feu Didier Blouin et fille de feu Amédée Samson et de feu Irène Hallé. Elle demeurait à Sainte-Claire.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière d'Honfleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Noëlla (Michel Morin), André (Hélène Morin) et René; ses petits-enfants: Marie-Pier (Pierre-Luc Paré), Audrey (Eric Henry), Jessika (Pier Luc Daigle), Cindy (Patrick Laflamme) ainsi que Simon Blouin. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Allyson F., Lily-Rose P., Charlie-Ann F., Louis-Zack P., Rose Olivia F., Krystopher D., Rose-Olivia D. et Philippe L. Elle était la sœur de: feu Joseph (feu Marie-Louise Guillemette), feu Irène (feu Lionel Carrier), feu Lucille, feu Fernand (feu Jeanne D'arc Paradis), feu Rhéa (Jos-A Bégin), Hélène (feu Eugène Leblond), feu Yolande (feu Jean-Paul Allarie), Rolande (feu Pierre Roy), Rita (Fernand Cadorette), feu Adrienne, feu Adrien (feu Liliane Patry) et Jeanette. De la famille Blouin, elle était la belle-sœur de: feu François (feu Denise Marceau), feu Napoléon ( feu Lucette Deschênes), feu Viateur (feu Lucienne Marceau), feu Rolande (feu Arthur Bélanger), feu Aurèle (feu Georgette Leclerc), feu Marie-Ange (feu Paul Lapierre), Alphonse et Pamphile. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués à madame Samson ainsi qu'au docteur Cadrin. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Madame Samson a été confiée pour crémation à la