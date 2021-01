Comment ne pas sombrer dans la tempête?

Je suis en couple depuis 12 ans et nous traversons depuis quelques mois une très longue zone de turbulences. J’imagine que nous ne sommes pas les seuls dans notre cas depuis la pandémie, mais j’aimerais voir si vous pourriez nous aider à aller mieux, au lieu de nous diriger vers la catastrophe de la séparation.

Comme bien d’autres, j’ai été dans l’obligation de me mettre au télétravail en mars dernier. Mon conjoint a perdu son emploi. Avec deux enfants et un seul salaire, on a été obligé de se serrer la ceinture. Mais ce n’est pas ça le pire. Mon conjoint, ne supportant pas d’être à ma charge, est subitement devenu impatient avec les enfants et moi. On aurait dit que tout ce que je faisais lui tombait sur les nerfs.

Le déconfinement de l’été et le fait qu’il a fini par retrouver un emploi en juillet l’a un peu calmé. Il est devenu moins impatient et on a partiellement retrouvé l’homme d’avant. Je dis bien partiellement, parce que sa joie de vivre s’est éteinte depuis.

J’ai l’impression qu’il ne vit pas, qu’il ne fait que survivre. On n’a plus de relations sexuelles depuis des mois, et quand je tente des approches, je sens que je le dérange. À quelques reprises il m’a signifié qu’il n’aimait pas son nouveau travail, d’autant moins qu’il se sent exploité et sous-payé pour ses capacités.

Le week-end dernier, quand je lui ai dit que je commençais à en avoir assez de cette humeur de bulldog qu’il a adoptée, il m’a lancé : « Si t’es pas contente, tu sais ce qui te reste à faire ! » Ce qui me reste à faire, c’est la séparation, et ce n’est pas ça que je veux. Je voudrais juste qu’on se retrouve comme avant. Je n’ose plus lui en parler tellement je crains sa réaction.

M.B.

Si vous voulez changer les choses, il va falloir mettre la peur de côté pour foncer. Car autrement, ça risque de durer comme ça longtemps. D’autant plus longtemps que votre conjoint ne me semble pas du genre à parler de ses émotions.

Dans des situations comme celles que nous vivons depuis quelques mois, il importe d’éviter les réactions impulsives. Les sources de stress sont nombreuses et peut-être est-ce un homme qui compose mal avec ça.

Retourner à la normalité d’avant sera impossible. Il faut vous créer une nouvelle normalité. Et pour démarrer l’opération, il faut lui faire dire ce qu’il n’aime pas dans sa nouvelle situation professionnelle. Si vous vous sentez incapable d’aborder les choses de front avec lui, peut-être devriez-vous envisager une thérapie de couple ?