COVID-19: le Canada franchit le cap des 600 000 cas

Porté par des bilans plus lourds que jamais au Québec et en Ontario, le Canada a officiellement franchi le cap des 600 000 cas de COVID-19, dimanche matin.

• À lire aussi: [EN DIRECT DIMANCHE 3 JANVIER 2021] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19: 7663 nouveaux cas et 121 décès durant les trois derniers jours au Québec

En mi-journée, le nombre d'infections à la COVID-19 détectée au pays s'élevait à 600 007, soit 10 537 cas de plus que la veille, en raison de la publication d'un bilan couvrant trois journées au Québec.

Le Canada avait atteint la marque du demi-million de Canadiens diagnostiqué avec la COVID-19 le 19 décembre dernier. C'est donc dire qu'il aura fallu à peine 15 jours au pays pour ajouter un autre 100 000 cas à son bilan, soit exactement le même nombre de jours que pour passer de 400 000 à 500 000 cas.

Cependant, le portrait du pays a bien changé entre le début et la fin décembre. Au moment d'amorcer le dernier mois de l'année, les provinces de l'Ouest se trouvaient au sommet de la deuxième vague. Depuis, celles-ci sont parvenues à inverser la tendance et à redresser leur courbe épidémiologique, tandis que l'Ontario et le Québec se sont enfoncés en continuant à publier des bilans records qui laissent présager que les mesures de confinement imposées dans ces provinces pourraient se prolonger.

Loin de s'améliorer

Les Québécois qui espéraient que les données liées à la pandémie s'amélioreraient avec l'arrivée de 2021 seront déçus. Au contraire, la province a annoncé avoir cumulé 7663 infections lors des trois derniers jours, incluant un nouveau record de 2869 cas décelés lors des dernières 24 heures qui permet de surpasser la marque de 2819 cas annoncée le 31 décembre.

De plus, le gouvernement a confirmé les décès de 121 Québécois de plus au court des trois derniers jours. Les hospitalisations, elles, ont atteint un record avec 1225 lits occupés dans les hôpitaux (+150), dont 179 aux soins intensifs (+13)

«Malgré les mesures du temps des Fêtes, les cas et hospitalisations sont en hausse. Ça montre que la transmission communautaire est importante, ce qui a un impact majeur sur notre réseau de santé et sur notre personnel», a déploré le ministre de la Santé, Christian Dubé.

En Ontario, les autorités ont rapporté, à nouveau, tout près de 3000 infections en 24 heures, 2964 tests positifs ayant été recensés dans les laboratoires de la province. Les décès de 25 patients ont aussi été déplorés.

Sans surprise, le Grand Toronto demeure la région la plus touchée en nombre absolu, mais les comtés de Lambton et de Windsor-Essex sont les plus gravement affectés par habitant.

La situation au Canada:

Québec: 210 304 (8 347 décès)

Ontario: 190 962 (4650 décès)

Alberta: environ 104 228 (1046 décès) – cas estimé pendant les Fêtes, sans bilan des décès

Colombie-Britannique: 51 990 (901 décès) – données du 31 décembre

Manitoba: 25 026 (678 décès)

Saskatchewan: 15 845 (158 décès)

Nouvelle-Écosse: 1499 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 611 (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 390 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 94

Yukon: 60 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total : environ 600 007 (15 846 décès)