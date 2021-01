LINTEAU, Gilles

À son domicile, le 26 décembre 2020, est décédé paisiblement dans les bras de sa femme Isabelle, accompagnée de sa fille Annie, son meilleur ami Yvan et ses proches, à l'âge de 67 ans, LCol Gilles Linteau, retraité militaire du R22eR, époux de Mme Isabelle Lussier Linteau, demeurant à Nicolet, originaire de Loretteville, fils de feu Marcel Linteau et de feu Monique Matte. La famille accueillera parents et ami(e)s auHeure d'accueil : le dimanche 25 avril, à partir de 11 h 30.Il laisse dans le deuil son épouse Isabelle Lussier Linteau; sa fille Annie Linteau (François Steemers); ses petits-enfants: Raphaël et Gabrielle Steemers; ses frères: Marc (Marie-Claude Pagé) et Pierre (Cathy Nicolaou Linteau); sa soeur Lise (Jean-Luc Lauriault); sa belle-mère Marie-Claire Dubreuil; son beau-père Réal Lussier (Lise Lague); ses beaux- frères: Martin Lussier (Marcie Lussier), François Lussier (Isabelle Cormier) et Mathieu Lussier (Kimberly Rochon); ses neveux et nièces: Alexandre, Nathalie, Myriam, Tommy (Mélanie Fuller), Jessy (Veronica Isabel Castillo), Meggie (Mathieu Savard), Kim (François Champagne), Fannie (Bobby Julien), Maude (Kevin Proulx), Philippe, Amélie, Audrey (Rémi Ouellette), Laurie (Gabriel Brault), Jeff et Jack; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, frères et soeurs d'armes, particulièrement ses 2 grands chums: Yvan Bouchard et Camil Doucet, tous les camarades de la Légion filiale 35 et plusieurs ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fondation canadienne du cancer du pancréas. https://donate.pancreaticcancercanada.ca