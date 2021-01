Joe Thornton sur le premier trio des Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto donneront à Joe Thornton toutes les chances de faire valoir son talent puisque le vétéran sera utilisé sur le premier trio en compagnie d’Auston Matthews et Mitch Marner.

• À lire aussi: Les Canucks peuvent jouer au Rogers Arena

• À lire aussi: Pierre-Luc Dubois ne veut pas être une distraction

Le vétéran de 41 ans a accepté un contrat d’une saison avec la formation ontarienne lors de la saison morte après 15 campagnes avec les Sharks de San Jose. N’ayant jamais remporté la coupe Stanley, celui qui a été repêché par les Bruins de Boston estimait pouvoir remédier à cette situation à Toronto.

Or, lors du premier jour du camp d’entraînement, dimanche, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe a rapidement identifié ses combinaisons, et Thornton aura une chance d’obtenir une place de choix.

Lors de la saison 2019-2020 – au cours de laquelle il a cumulé sept buts et 31 points en 70 parties, Marcus Sorensen (sept buts et 18 points) et Kevin Labanc (14 buts et 33 points) ont été ses deux partenaires les plus réguliers.

Le nouveau venu Jimmy Vesey devrait quant à lui œuvrer sur le deuxième trio en compagnie de John Tavares et William Nylander, tandis que Zach Hyman, Alex Kerfoot et Ilya Mikheyev formeront d’entrée de jeu le troisième trio.