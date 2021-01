La campagne de vaccination va s’accélérer aux États-Unis, rassurent des responsables

Washington | La campagne de vaccination contre la COVID-19 aux États-Unis monte en puissance, ont assuré dimanche des responsables face aux critiques sur ses retards, tout en rejetant les allégations de Donald Trump selon qui le bilan officiel dans le pays est « exagéré ».

La première puissance mondiale, pays le plus touché par la pandémie, vient de franchir la barre des 350 000 morts du coronavirus et a tout misé sur une campagne de vaccination massive et rapide.

Actuellement, un peu plus de 4,2 millions de personnes ont reçu la première dose d’un des deux vaccins autorisés dans le pays (Pfizer et Moderna), selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Le gouvernement Trump avait promis 20 millions de personnes vaccinées avant la fin de l’année 2020.

« Il y a eu quelques dysfonctionnements », a reconnu sur ABC l’éminent immunologue américain Anthony Fauci, qui conseille le gouvernement sur la crise sanitaire.

AFP

Les vaccinations ont commencé dans un contexte difficile: en pleine explosion du nombre de cas et au moment des congés de fin d’année, mettant à l’épreuve les équipes médicales, a justifié sur CNN le médecin en chef des États-Unis, Jerome Adams.

Le président républicain a blâmé dimanche les échelons locaux pour le retard pris: « les vaccins sont distribués aux États par le gouvernement fédéral plus vite qu’ils ne peuvent les administrer! », a-t-il tweeté.

Il a également affirmé que le nombre de cas, qui a encore enregistré un record samedi avec près de 280.000 nouvelles contaminations en 24 heures, et de décès était « exagéré » par les CDC, à cause d’une « méthode d’attribution ridicule ».

« Les morts sont réels », a répondu Anthony Fauci. « Je n’ai aucune raison de douter de ces chiffres », a également dit Jerome Adams.

500 000 injections par jour

Les deux responsables se sont montrés optimistes sur une accélération des vaccinations.

« Nous voyons (le tempo) rapidement s’accélérer », a rassuré Jerome Adams. « Ces dernières 72 heures, 1,5 million de premières injections ont été enregistrées (...), ce qui fait 500 000 par jour ».

« C’est bien plus qu’au début », a abondé M. Fauci. « Nous pouvons atteindre un million par jour », a-t-il ajouté.

Cet objectif est celui du président élu Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier: le démocrate a promis 100 millions de doses injectées pendant ses 100 premiers jours de mandat.

Si, après les personnes prioritaires (personnes âgées, soignants...), la population globale peut commencer à être vaccinée « fin mars ou début avril », à un rythme d’au moins un million de personnes par jour, alors l’immunité collective pourrait être atteinte « d’ici la fin de l’été », selon M. Fauci.

Moncef Slaoui, haut responsable du programme de vaccination américain « Warp Speed », s’est lui aussi dit « optimiste », une fois la période des fêtes passée, sur une augmentation des vaccinations.

Il a par ailleurs critiqué la décision britannique de repousser de plusieurs semaines l’administration de la deuxième dose de vaccin, afin que le maximum de personnes reçoivent une première dose. « Sans aucune donnée, je pense que cela ne serait pas responsable », a-t-il dit.

Une autre alternative est étudiée concernant le vaccin de Moderna, a-t-il indiqué: administrer des demi-doses, à deux reprises. « Nous savons que cela provoque la même réponse immunitaire », a-t-il expliqué.