La deuxième phase de vaccination enclenchée à Québec

L’opération de vaccination qui se concentrait sur le personnel travaillant en CHSLD est désormais élargie aux employés des centres hospitaliers et des résidences pour aînés qui sont en contact avec des usagers à Québec.

Le déploiement de cette deuxième phase sera caractérisé par une vaccination en continu, entre 6h et 22h, sept jours sur sept, à partir de lundi jusqu’au 11 janvier. Environ 600 personnes par jour recevront leur injection.

En une semaine, la santé publique régionale espère avoir vacciné 3900 travailleurs de plus, soit 50% au CHU de Québec, 30% au CIUSSS de la Capitale-Nationale et 20% à l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ).

Photo Jérémy Bernier

Cette nouvelle phase s’inscrit dans le changement de cap qu’a pris le gouvernement du Québec dans les derniers jours en décidant d’inoculer une première dose du vaccin au plus grand nombre de personnes plutôt que de réserver des doses pour une seconde injection.

Les personnes qui devaient recevoir leur deuxième dose verront leur rendez-vous reporté de «quelques semaines», d’après le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Mais on assure qu’une première dose permet déjà une couverture de «92% à 95%» après 14 jours.

Plus d’informations à venir...