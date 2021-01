Un retour aux sources mouvementé

Les directeurs régionaux de santé publique ont été au premier rang de la lutte à la pandémie et des décisions qui en découlaient. Mais derrière les bilans, les éclosions et les statistiques se cachent des femmes et des hommes qui ont aussi dû composer avec les contrecoups de la COVID-19. Le Journal vous en présente trois qui racontent cette année 2020 qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Entré en poste en septembre avec le passage de la Capitale-Nationale à la zone rouge, le directeur régional de santé publique André Dontigny admet « avoir eu un petit vertige » à son arrivée dans une situation qu’il décrit comme le plus grand défi de sa longue carrière.

• À lire aussi: Une année de difficiles sacrifices

• À lire aussi: Un Royaume ébranlé, mais jamais vaincu

Le Dr Dontigny l’affirme sans détour, il savait qu’un défi l’attendait en acceptant le poste de directeur dans la Capitale-Nationale. « Mais pas à ce point. » Avoir su, aurait-il accepté le poste malgré tout ?

« Oui, assure-t-il avec vigueur. Ça fait partie du mandat. »

Après 12 ans à la Santé publique provinciale, c’est un retour aux sources pour le Dr Dontigny, qui a été directeur régional en Mauricie de la fin 1997 à 2008.

Il dresse par ailleurs des parallèles entre ses débuts et la crise de la COVID-19.

« Quelques semaines après mon arrivée, petit jeune de 38 ans, je me suis retrouvé avec mes équipes en pleine crise du verglas. Comme en ce moment, ça brassait en termes de protection de Santé publique », se rappelle le médecin.

La santé publique en legs

Réaliste quant aux efforts restants pour vaincre le virus, le Dr Dontigny admet tout de même garder un œil sur l’après.

Il a hâte d’en finir pour entreprendre l’autre volet de son mandat, qui risque d’être son seul à la direction régionale de la Capitale-Nationale.

« L’espoir, c’est de pouvoir se dégager pour travailler sur les autres aspects. J’arrive à 61 ans, je n’ai pas l’intention de faire deux mandats. L’entente, c’est que j’arrive pour créer des conditions pour soutenir de la relève », confie le spécialiste de Santé publique, qui espère convaincre les dirigeants de l’importance de cette sphère d’activité. Une espèce de legs avant de partir.

« Il y a eu le SRAS au début 2000, le signal d’alarme de la pandémie de H1N1 en 2009, mais c’était insuffisant. On a décidé collectivement de gérer le risque d’une manière qu’on se retrouve aujourd’hui là-dedans [la COVID-19] avec ce que ça comporte. J’espère qu’on aura cet apprentissage-là et qu’on verra les investissements à faire pour mieux se protéger ».

Dr André Dontigny - Capitale-Nationale

Que retiendrez-vous de 2020 ?

« Tout d’abord, je retiendrai à quel point ça a été une année exceptionnelle et complètement folle. Je retiendrai aussi que la situation a fait en sorte que je me suis retrouvé avec ce nouveau défi, ce nouveau poste. C’est un changement majeur dans ma vie ».