Une année de difficiles sacrifices

Les directeurs régionaux de santé publique ont été au premier rang de la lutte à la pandémie et des décisions qui en découlaient. Mais derrière les bilans, les éclosions et les statistiques se cachent des femmes et des hommes qui ont aussi dû composer avec les contrecoups de la COVID-19. Le Journal vous en présente trois qui racontent cette année 2020 qu’ils ne sont pas près d’oublier.

« On se demande toujours ce qu’on aurait pu faire de plus pour éviter que des gens meurent. » Voilà la déchirante question que continue de se poser chaque jour la directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches, pour qui 2020 aura été synonyme de sacrifices familiaux et d’apprentissages en accéléré.

La Dre Liliana Romero est entrée en poste le 25 mars dernier, en pleine pandémie. A-t-elle douté en voyant ce qui se tramait ?

« Non, pas du tout. Je voulais devenir directrice et j’étais préparée », lance avec confiance la médecin spécialisée en médecine sociale et préventive.

Toute la confiance et la préparation du monde n’auraient toutefois pas pu prévenir le ressac de la 2e vague, arrivée en Chaudière-Appalaches en septembre. Malgré l’expérience des autres et les précautions mises en place, la région a été durement frappée.

« On a eu plus de 140 décès depuis. On ne comptait plus des cas, on comptait des morts. [...] On ne pensait pas que ce serait comme ça. », admet aujourd’hui la Dre Romero, qui a dû garder le navire à flot avec à peine quelques mois d’expérience. « L’ambiance était sous tension. Il y a eu des départs en congé de maladie. [...] C’était un défi de ressources humaines parce qu’on devait être solides, je devais être présente ».

La famille mise de côté

Ce rôle de roc, de capitaine, la Dre Romero l’aura assumé dès le départ. Mais souvent au détriment de son mari et de ses enfants, âgés de 14 et 11 ans. « J’étais une mère très présente avant », confie-t-elle, émotive.

Les repas, les devoirs, les rencontres scolaires, les soirées en famille, la directrice les a trop souvent ratés depuis mars.

« Je prépare encore le petit-déjeuner et on mange ensemble, mais après, quand je quitte la maison, je ne sais pas quand je reviens. Ça a été difficile par moments », raconte Dre Romero, assurant que ses enfants comprennent les sacrifices et l’agenda débordant.

« Mais j’ai oublié de faire leur inscription à l’école cet automne ! C’est le directeur qui m’a appelé », se souvient-elle en riant.

Loin des siens

Autre contrecoup de la pandémie, Liliana Romero ne pourra profiter du temps des Fêtes pour visiter sa famille en Colombie.

Un coup dur pour celle qui a immigré au Canada en 2003 et qui n’a aucune famille ici, outre ses enfants et son mari, « ses piliers ».

« Je ne suis pas allée [en Colombie] depuis trois ans. Ça montre que nous aussi, on vit des conséquences de tout ça », soupire la médecin, qui a aussi vu deux membres de sa famille élargie périr de la maladie. « Des proches qui étaient jeunes, dans la cinquantaine. C’est difficile. »

Malgré les bouleversements, la Dre Romero dit sortir de 2020 avec le sentiment du devoir accompli. Le CISSS de Chaudière-Appalaches a informatisé ses systèmes durant la crise et les enjeux de ressources humaines se sont stabilisés.

Encore du travail

Et 2021 ? Quels seront les défis ? « Il va falloir combattre les impacts de la pandémie dans la communauté. Tout le volet santé mentale, prévention des dépendances, obésité, maladie chronique. [...] Oui, 2021 sera l’année de la vaccination, mais il faudra aussi continuer à combattre les méfaits provoqués par la pandémie », explique la directrice régionale de santé publique, qui souhaite plus que tout qu’on en retienne des leçons.

« Du point de vue des ressources humaines, on n’était pas prêt », affirme sans se défiler la Dre Romero. « On devra donc continuer et maintenir les effectifs créés dans le futur, parce que ce ne sera pas la dernière pandémie. »

Dr Liliana Romero - Chaudière-Appalaches

Si vous pouviez changer une chose, une décision de votre année 2020 ?

« Rien, je crois. Je suis convaincue qu’on a pris les bonnes décisions, mais s’il y a une question, c’est toujours de savoir “est-ce qu’on aurait dû les prendre plus tôt ?”. C’est la seule chose. »

Que retiendrez-vous de 2020 ?

« Sur une note personnelle, je dirais que j’ai appris à vraiment valoriser la vie de famille, le temps qu’on passe ensemble. Et du côté professionnel, la grande capacité d’adaptation de nos équipes m’a marquée. Ils ont fait du travail exceptionnel sous une grande pression ».

Qu’est-ce que l’on vous souhaite pour 2021 ?

« La santé. Pour moi, ma famille et toute la population. C’est ça qui est le plus cher, on l’a compris cette année ».