Comment faire face aux reproches de mes enfants?

Je suis la mère de trois enfants. Deux garçons en couple avec enfants et une fille restée célibataire pour ne pas se retrouver esclave comme sa mère. Leur père était un homme directif et violent. À cause de mon incapacité à le calmer, ils ont eu à composer avec ses colères et de sévères punitions.

Mère à la maison, je n’avais aucune autonomie financière et j’ai donc moi aussi dû l’endurer jusqu’à son décès il y a cinq ans. Les trois enfants ne venaient quasiment plus à la maison dans les dernières années de mon mari tant ils lui en voulaient. Mais à partir de son décès, ils ont recommencé à y revenir.

Le problème, c’est qu’ils n’ont que des blâmes envers moi. Ils ne perdent pas une occasion pour me faire savoir que je leur ai imposé ce monstre qui les a traumatisés et que je ne faisais rien pour les protéger. Je ne faisais rien, c’est vrai, mais j’avais tellement peur de lui que je laissais passer la tempête au lieu d’intervenir.

La plus virulente à mon endroit, c’est ma fille. Elle m’accuse d’avoir détruit toutes ses possibilités d’avoir envie de partager sa vie avec un homme. Elle ne voudrait pas être obligée de se soumettre comme je l’avais fait toute ma vie avec son père.

C’est vrai, Louise, que j’ai failli à mon rôle de protectrice de mes enfants, mais pas à celui de mère, puisque je me suis toujours occupée d’eux pour veiller à ce qu’ils ne manquent de rien au plan matériel. Je ne me sentais pas capable de partir et ils refusent de le comprendre, surtout ma fille.

Mes rencontres avec elle tournent toujours au vinaigre, et mes fils ne veulent pas intervenir auprès d’elle pour la calmer sous prétexte qu’eux aussi m’en veulent. Qu’est-ce que je fais avec ça ? J’en suis au point de me dire que je serais quasiment mieux de ne plus les voir pour ma santé mentale. Mais comme ça me priverait de mes petits-enfants, ma seule joie aujourd’hui, j’hésite.

Mamie

Malheureusement, le passé ne peut plus se revivre autrement qu’il a été vécu. C’est cela qu’il faut vous évertuer à répéter à vos enfants. Bien sûr, vous avez raté un bout de votre mission, mais comme vous reconnaissez cet état de fait et que vous vous en excusez, peut-être devraient-ils faire preuve d’un minimum de générosité en vous donnant la chance de vous amender un tant soit peu ? Il va falloir faire preuve de beaucoup de patience pour déconstruire l’image négative qu’ils ont de vous, et qui malheureusement s’est construite pendant trop d’années. Bonne chance dans votre mission !