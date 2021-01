Après quatre années complètement folles pendant lesquelles on a repoussé les limites de l’acceptable en politique américaine, on se demandait si on parviendrait éventuellement à toucher le fond. Ce n’était pas un marécage dans lequel se vautraient Donald Trump et certains républicains, mais bien un abysse.

Depuis hier, nous y sommes. Tout au fond de cette fosse où pénètre peu de lumière, le président et ses alliés ne peuvent descendre plus bas. Le Washington Post dévoilait dimanche un enregistrement d’une conversation entre Donald Trump et le secrétaire d’État de la Géorgie.

Ça ne devrait plus nous surprendre, mais il était malgré tout choquant d’entendre le président répéter des mensonges et de la désinformation pendant presque une heure dans l’espoir que le secrétaire d’État lui trouve les votes nécessaires pour devancer Joe Biden. Non seulement l’état a-t-il déjà certifié ses résultats et procédé à deux recomptages, mais la manœuvre est fort probablement illégale.

Outre les pressions exercées, le président a vaguement menacé de représailles ses deux interlocuteurs. Parce qu’il ne reste plus que 16 jours à sa présidence, Trump échappera probablement à des accusations ainsi qu’à une seconde procédure de destitution. Pourtant il le mériterait. J’ai déjà affirmé qu’aucun autre président dans l’histoire n’avait autant mérité de perdre son poste et je n’en démords pas.

À ce nouvel épisode à la fois odieux et dangereux, il faut également ajouter le petit jeu auquel vont se livrer des représentants et des sénateurs républicains mercredi lors du décompte des votes des grands électeurs. Les médias s’intéressent généralement peu à cet exercice qui n’est qu’une formalité, mais certains républicains sont prêts à discréditer leurs institutions.

Lorsqu’on procédera au décompte des voix mercredi, une opération très rapide habituellement, des représentants et des sénateurs vont s’opposer chaque fois qu’on mentionnera les votes d’un État pivot. Comme on procède par ordre alphabétique des états, vous pouvez déjà prévoir les moments forts.

Chaque fois qu’on s’opposera, on pourra débattre des résultats pendant deux heures avant de faire voter chacune des chambres sur les objections. On ne renversera pas les résultats parce que les opposants ne sont pas assez nombreux, mais on va ralentir le processus de manière significative.

Il n’est pas impossible qu’on ne valide la victoire de Joe Biden que dans la nuit de mercredi à jeudi. Tout ça, je le précise, alors que les états ont certifié les résultats, eux qui ont le dernier mot dans un système décentralisé qui les laisse gérer une élection fédérale. Tout ça alors que rien n’a entravé le déroulement des élections et qu’aucune fraude sérieuse ne peut être invoquée.

Pourquoi s’opposer à une élection propre et sûre au risque de foutre aux ordures la voix du peuple? Tout simplement pour mousser sa candidature. En quittant le 20 janvier dans l’avant-midi, le président sortant laisse une armée de partisans farouches et loyaux sans lesquels il est bien difficile de se faire élire si on est un républicain.

Mercredi, ne prêtez donc aucune attention aux grands principes qu’on ne manquera pas d’avancer pour justifier les objections. Tout ce dont on a besoin pour comprendre les manœuvres des Josh Howley ou Ted Cruz, c’est d’une calculatrice. Le combat pour la succession de Donald Trump est engagé et tous les coups sont permis.

Joe Biden sera président à midi le 20 janvier, mais ce qui se déroule ces jours-ci laissera des marques. Dites-moi ce qui sera inacceptable à l’avenir après le saccage des procédures auquel se livrent des politiciens peu scrupuleux? Le géant américain ne va pas bien depuis quelques années et il est son pire ennemi.