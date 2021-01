L’actrice Tanya Roberts, du James Bond « Dangereusement vôtre », à l’hôpital dans un état critique

L’actrice Tanya Roberts, à l’affiche du James Bond « Dangereusement vôtre » et de la série « Drôles de Dames », se trouvait lundi entre la vie et la mort dans un hôpital de Los Angeles, a-t-on appris auprès de son agent.

Ce dernier, Mike Pingel, avait été cité précédemment par des médias américains annonçant, à tort, le décès de l’actrice de 65 ans. Mais M. Pingel a expliqué à l’AFP qu’il s’agissait d’un « malentendu » lors d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec le compagnon de Tanya Roberts, Lance O’Brien.

Tanya Roberts se trouvait toujours lundi dans un état critique, au sein du service de soins intensifs de l’hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles, a précisé M. Pingel.

Une porte-parole de l’hôpital s’est refusée à confirmer ou démentir cette information, citant le secret médical.

Tanya Roberts est célèbre pour avoir campé le rôle de la géologue Stacey Sutton dans « Dangereusement vôtre », le dernier James Bond tourné par Roger Moore, en 1985.

Née à New York en 1955, l’actrice a débuté sa carrière dans le mannequinat, avant d’endosser le rôle de la détective Julie Rogers, pour la dernière saison de la série télévisée « Drôles de dames ».

« C’était mon premier vrai boulot, ça a lancé ma carrière », a-t-elle confié.

Ces dernières années, Tanya Roberts était surtout connue pour son rôle dans la série « That '70s Show » où elle jouait Midge Pinciotti, la mère de Donna, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher. « That '70s Show » a été diffusée sur Netflix durant plusieurs années, donnant à la série créée dans les années 90, un nouvel élan de popularité.