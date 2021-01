Le début de saison difficile se poursuit pour les Raptors

Les Raptors ont de nouveau connu la défaite lundi soir. Cette fois, l’équipe torontoise a été vaincue par les Celtics de Boston 126 à 144, dans un affrontement présenté au Amalie Arena, en Floride.

Il s’agit de la cinquième défaite du club canadien en six sorties cette saison. Dans tous ces revers, les Raptors avaient une avance d’au moins 10 points à un certain moment dans la rencontre. À titre comparatif, cette situation était survenue seulement quatre fois lors de la campagne 2019-2020.

Contre les Celtics, la troupe de l’entraîneur Nick Nurse a vu Jayson Tatum s’éclater avec des récoltes de 40 points, de six rebonds et de deux mentions d’assistance.

Le jeune homme de 22 ans est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire des Celtics à amasser au moins 40 points contre les Raptors. Tatum a été appuyé par Payton Pritchard, qui a amassé 24 points, deux rebonds et huit aides.

Chez les Torontois, Fred VanVleet a mené le bal avec 35 points, huit rebonds et trois passes décisives. Pascal Siakam et Kyle Lowry ont été limités à 22 et 28 points, respectivement.

Pour sa part, le Québécois Christopher Boucher a été utilisé pendant 21 minutes et il a inscrit neuf points et obtenu six rebonds. Celui qui a grandi à Montréal-Nord a aussi réussi deux blocs et autant de vols.

Lors de leur prochain match, les Raptors affronteront les Suns de Phoenix, qui ont remporté cinq de leurs sept duels cette saison. Ce match sera disputé mercredi soir au Phoenix Suns Arena.

En bref

Au Amway Center, le Magic d’Orlando a malmené les Cavaliers de Cleveland 103 à 83.

Aaron Gordon a été dominant pour les vainqueurs, lui qui a amassé 24 points, 11 rebonds et une aide. De son côté, le Québécois Karim Mané a été utilisé pendant moins de trois minutes et n’a obtenu aucun point.

Au Wells Fargo Center, les 76ers de Philadelphie ont poursuivi leur excellent début de saison en signant un gain de 118 à 101 sur les Hornets de Charlotte. La formation de la Pennsylvanie a maintenant un dossier de 6-1 et a connu le bonheur de la victoire à ses quatre dernières sorties.