Le vice-président de la Sécurité publique de Montréal voyage au Maroc

Le vice-président de la Commission de la sécurité publique de Montréal, Abdelhaq Sari, a admis être en déplacement au Maroc, après avoir été sollicité par TVA Nouvelles à la suite de plusieurs courriels reçus pour signaler sa présence en Afrique du Nord.

M. Sari, un élu de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Montréal, a expliqué dans un courriel envoyé dimanche soir que sa présence au Maroc n’était en rien un séjour consacré aux loisirs.

Le conseiller de la ville du district de Marie-Clarac a pris l’avion vers le Maroc afin d’aller prêter assistance à sa mère, une septuagénaire, qui est en perte d’autonomie.

«J’ai dû quitter [le pays] pour un voyage essentiel au Maroc, afin d’aller auprès de ma mère, âgée de 79 ans, qui est veuve et n’est plus autonome depuis plusieurs mois, pour l’aider à déménager dans une résidence plus adaptée à ses besoins», a-t-il détaillé.

«Ce n’était pas des vacances, mon épouse et mon fils sont restés à Montréal. Je n’avais pas le choix d’aller l’aider à déménager, j’étais la personne de ma famille la mieux placée pour m’en occuper et prendre en charge son déménagement», a poursuivi M. Sari.

Ce dernier a précisé qu'il a dû accompagner sa mère pour des traitements à l'hôpital pendant son séjour, mais que celle-ci habite maintenant à un endroit où elle est en sécurité.

«Évidemment, je suivrai à la lettre les règles de quarantaine établies par le gouvernement à mon retour cette semaine», a promis M. Sari.