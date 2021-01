L’enquête sur le recrutement pour l’armée israélienne avance, dit la GRC

De nouveaux éléments de preuve ont été versés au dossier de l’enquête sur des allégations de recrutement illégal par le consulat d’Israël pour l’armée israélienne au Canada, s’ajoutant aux preuves déjà fournies au ministre de la Justice.

Selon la GRC, ces preuves semblent montrer un recrutement actif dans des organisations communautaires au Canada, citant l’exemple de l’activisme de la Fédération UJA du Grand Toronto.

L’organisme a organisé, le 5 juin 2020, un webinaire sur comment rejoindre les Forces de défense israélienne, a indiqué dimanche la GRC dans un communiqué.

En outre, la Fédération UJA du Grand Toronto a été co-organisatrice de la 4e conférence juridique annuelle «The Rule of Law in Times of Crisis» à laquelle avait pris part le ministre David Lametti.

Une plainte adressée au ministre Lametti, le 19 octobre, accompagnée par une lettre ouverte signée par des universitaires, des représentants syndicaux, des auteurs et des militants pour les droits des Palestiniens, demandait une enquête sur les rencontres que proposait le consulat d’Israël à Toronto avec les représentants des Forces de défense israéliennes (FDI).

«Un représentant de Tsahal mènera des entretiens personnels au consulat du 11 au 14 novembre. Les jeunes qui souhaitent s'enrôler dans l'armée israélienne ou toute personne qui n'a pas rempli ses obligations conformément à la loi sur le service de défense israélien sont invités à le rencontrer», selon un appel sur le site internet du consulat israélien.

Ces rencontres documentées ont été assimilées comme du recrutement pour le compte de l’armée israélienne en sol canadien.

«Non seulement le consulat a annoncé qu'il facilitait l'enrôlement dans une armée étrangère, mais il a également pris des dispositions pour que les soldats et les anciens combattants des FDI se présentent dans des écoles, des camps d'été et d'autres lieux au Canada dans le but d'inciter les gens à s'enrôler», a déploré la police fédérale.

Selon des statistiques Tsahal citées dans le communiqué de la GRC, quelque 230 Canadiens ont servi dans l’armée israélienne en 2017.