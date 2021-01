Messieurs Legault et Trudeau, vous avez oublié vos pauvres!

Messieurs les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault,

Personne ne semble en parler. Encore moins s'en occuper. Les pauvres. Les BS comme on dit! Ceux déjà au bas de l'échelle économique, qui, même en temps normal, doivent faire l'impossible pour joindre les deux bouts.

En ces temps de pandémie où les chèques d'aide aux travailleurs et aux entreprises de tout acabit pleuvent, dans plusieurs cas avec raison, vous semblez avoir oublié vos pauvres... en plus d'avoir assurément failli à la tâche de protéger vos aînés!

Une injustice

En ce début d’année, les médias ont rapporté que les voyageurs seront admissibles à une aide financière allant jusqu'à 1000 $. Une mesure pour les aider à assumer la perte de salaire due à la quarantaine qui leur est exigée au retour de leur voyage.

Cette mesure est révoltante et injuste pour tous les autres citoyens qui font leur part dans ce combat que nous menons TOUS contre la Covid-19. Injuste et révoltante pour les milliers de travailleurs du réseau de la santé qui montent courageusement au front chaque jour de cette guerre. Injuste et révoltante pour les milliers de familles dont ce virus a emporté un proche.

Injuste pour les milliers d'aînés qui meurent emprisonnés dans leur chambre. Non seulement vous permettez que des citoyens quittent le pays pour des raisons non essentielles (le choix personnel douteux d'aller se la couler douce au soleil en temps de pandémie mondiale) mais vous les récompensez d'une aide financière pour assumer des contraintes que VOUS leur imposez.

Cette mesure participera à alimenter la division sociale déjà bien présente, à l'heure où nous avons grand besoin du contraire.

En bon sociodémocrate, je comprends bien la nécessité actuelle des mesures économiques pour encourager les travailleurs et les entreprises du pays. Puis-je vous suggérer cependant d'y mettre un peu plus de gros bon sens... et de compassion.

Pas d’aide pour les plus démunis

Avec la PCU, un travailleur dont la perte d'emploi était reliée à la pandémie pouvait toucher jusqu'à 2000 $ par mois, peu importe, son salaire. Certains ont donc vu leurs revenus augmenter, tandis que d'autres n'ont pas été aussi chanceux et ont perdu au change.

Par ailleurs, depuis le début de cette crise qui nous affecte tous, le montant d'aide supplémentaire accordée aux prestataires de l'Aide sociale du Québec est de ...zéro. Oui! Zéro! Plusieurs milliers de vos citoyens continuent donc à vivre avec moins de 700 $ par mois.

Alors, je pose ces questions. Quelle est la logique expliquant cette différence? A-t-on besoin de 700 $ ou 2000 $ par mois pour subvenir à nos besoins de base? À quand un revenu de base universel pour tous vos citoyens? Et en attendant, à quand un rajustement de l'aide aux plus démunis? Sinon, pouvez-vous au moins ne pas aller jusqu'à aider les ''je-dois-absoluement-aller-à-Cuba-deux-semaines-par-année-sinon-je-perds-mon-teint''!

- Sébastien Langlois, prestataire de l'Aide sociale - contraintes sévères à l'emploi