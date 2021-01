Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 5 janvier:

«Défi Everest»

Nombreux sont ceux qui souhaitent conquérir le plus haut sommet du monde, mais peu réussissent l’exploit. L’aventurier Ben Fogle et la cycliste olympique Victoria Pendleton ont décidé de se lancer à l’assaut de l’Everest après deux années d’efforts physiques et psychologiques.

Mardi, 14 h, Télé-Québec.

«Sur la piste de Van Gogh»

La mort du peintre Vincent van Gogh remonte à 130 ans, mais l’engouement pour ses oeuvres d’art ne faiblit pas. Dans ce documentaire, on tente de savoir à quoi peuvent servir deux tableaux volés au musée Van Gogh en 2002 quand leur revente officielle s’avère impossible.

Mardi, 17 h 30, Planète+.

«Le bon docteur»

Loin de l’hôpital, Shaun tente de découvrir la véritable nature de ses sentiments pour Carly suite à une nuit passée en compagnie de Lea. Au travail, la drogue cause bien des ennuis, d’abord parce qu’un patient en transporte sur lui et qu’un autre complique une anesthésie afin d’éviter une rechute.

Mardi, 20 h, TVA.

Photo : TVA

«Populaire»

Dans cette comédie romantique française, Romain Duris prête ses traits à un assureur qui voit en une jeune femme maladroite la prochaine championne de dactylographie. Afin de l’entraîner comme il se doit, il l’embauche, il l’héberge chez lui et lui fait suivre un entraînement très rigoureux.

Mardi, 20 h, ARTV.

«Marcella»

De retour au sein de la brigade des homicides après une retraite et une séparation, une détective est rapidement plongée au coeur de l’action quand une troublante affaire de meurtre lui rappelle de vifs souvenirs. Début de la série britannique mettant en vedette Anna Friel dans le rôle-titre.

Mardi, 21 h, MAX.

«Affrontement au supermarché»

Nouvelle compétition culinaire où les chefs doivent concocter des plats savoureux et respecter les critères imposés en puisant uniquement à même les paniers que poussent des consommateurs à leur sortie de l’épicerie. Comme si le défi n’était pas déjà assez relevé, ils doivent aussi faire preuve de persuasion.

Mardi, 22 h, Zeste.

«21»

Un brillant étudiant en médecine au M.I.T. décide de s’acquitter de ses frais en utilisant la technique de comptage des cartes au blackjack. Épaulé par un professeur et des camarades de classe, il fera trembler les casinos de Las Vegas. Drame porté par Jim Sturgess, Kate Bosworth et Kevin Spacey.

Mardi, 23 h, MOI ET CIE.