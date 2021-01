Un café juste un peu plus corsé

Les nostalgiques de Caméra Café apprécieront sa nouvelle mouture, qui présente suffisamment de similitudes avec l’ancienne pour reconquérir les mordus des débuts.

Pour comparer, nous avons tout d’abord regardé deux épisodes du nouveau Caméra Café, que TVA diffusera à compter du 12 janvier. Ensuite, nous avons visionné deux vieilles demi-heures de 2002, quand Martin Matte, Pierre Brassard, Chantal Lamarre et Mélanie Maynard apparaissaient au générique du rendez-vous.

Premier constat : le concept n’a pas changé. On parle toujours d’employés de bureau filmés en secret au moyen d’une caméra installée dans – vous l’aurez deviné – la machine à café.

Côté décors, les nouveaux sont beaucoup plus beaux. C’est moins beige et gris. Et surtout, c’est beaucoup plus vaste. La pandémie de COVID-19 a obligé les concepteurs à agrandir l’espace, histoire de pouvoir réunir un maximum de comédiens sans enfreindre les règles de distanciation.

Côté personnages, leurs traits demeurent soulignés au marqueur. Le responsable des ressources humaines, interprété par Jocelyn Blanchard, est « loser » jusqu’au bout des ongles. Le concierge, campé par José Gaudet, aime tellement les théories du complot que même Lucie Laurier le traiterait d’illuminé. Et l’avocat, joué par Didier Lucien, possède un orgueil démesuré.

Quant au vendeur défendu par Louis-Olivier Mauffette, un prénommé Mike qu’on pourrait qualifier de gros colon macho rétrograde, il lance des phrases comme : « C’est rendu dur d’être un homme blanc. »

Humour plus engagé

La plus grande différence entre Caméra Café – Première génération (2002-2012) et Caméra Café – Nouvelle génération (2021) concerne probablement les textes. Signés par Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Richardson Zéphir, Mikaël Archambault, Joëlle Bond, Justine Phillie et Dominic Quarré, ils touchent davantage aux grands débats sociaux. Sans grande finesse, mais n’empêche.

Alors qu’en 2002, on avait droit à quelques blagues de gastro, de « grosse toutoune » et d’attentats du 11 septembre, cette relecture nous sert des gags qui parlent de diversité, des dérives droite/gauche et d’égalité homme-femme. Mais pour être honnête, les répliques qui nous ont fait le plus rire étaient beaucoup moins engagées. Par exemple, cet échange entre Mélanie (Marie-Ève Trudel), la patronne, et Francine (Sylvie Léonard), la responsable des réseaux sociaux. Question de Mélanie : « Qu’est-ce que tu apportes à l’entreprise ? » Réponse de Francine : « Mon lunch. »

Nouveaux visages

Caméra Café pourrait servir de tremplin pour plusieurs visages moins connus du grand public. Car, pour chaque Marie-Soleil Dion et Anne-Elisabeth Bossé, on trouve un Simon Pigeon ou encore un Étienne Lou (particulièrement convaincant en millénial « woke »).

En point de presse téléphonique lundi, le vice-président aux contenus originaux chez Québecor Contenu, Denis Dubois, a d’ailleurs déclaré qu’il s’agissait d’une orientation que souhaitait prendre TVA : révéler de nouveaux talents.

◆ TVA présente Caméra café les mardis à 21 h à compter du 12 janvier. Le premier épisode atterrit sur TVA+ aujourd’hui.

◆ Il s’agit d’une production d’Encore Télévision, la boîte derrière Les beaux malaises.