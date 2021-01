Un député de la CAQ se fracture des lombaires en glissant avec ses enfants

Le député caquiste d’Orford, Gilles Bélanger, a vécu une fin d’année particulièrement mouvementée en se fracturant des vertèbres lombaires, le 31 décembre dernier.

Accompagné de ses enfants, le député est allé glisser avec ses enfants sur une pente qu’il connaît bien. Il a malheureusement eu toute une surprise en descendant en frappant durement le dos après être passé sur un saut fabriqué de jour et qui n’était pas visible au moment d’utiliser la pente.

«À la Xième descente, on décide de fermer nos frontales et se déplacer un peu sur une section pas encore glissée, mais que nous connaissons bien. Voilà, je n’avais pas prévu que certains y avaient fait un beau saut le jour... Papa a volé assez haut et le seul qui est arrivé sur ce saut de 2 pieds de large», raconte-t-il sur sa page Facebook en riant.

Gilles Bélanger admet avoir été chanceux dans la malchance, malgré s’être fracturé les lombaires 1 et 2, il n’a aucun dommage au niveau de la moelle épinière.

«Mes lombaires seront plus jalouses de mes dorsales, thoraciques et cervicales brisées quelques années plus tôt et quelques autres os , suite au ski, vélo, à l’escalade», ajoute-t-il.

Il a tenu à remercier le personnel de l’hôpital de Magog, «formidable, sympa et amusant, comme toujours. Je tiens à saluer tout le travail fait en cette année 2020, mais aussi toujours ce service aux citoyens exceptionnel.»

Nommé le 16 décembre dernier adjoint parlementaire du premier ministre François Legault, chargé du déploiement d’internet haute vitesse, il assure qu’il reprendra ses fonctions comme prévu en janvier.

Le dossier qui incombait jusque-là au ministère de l’Économie et de l’Innovation dépendra dorénavant du ministère du Conseil exécutif.