Un nombre record de cas de COVID

Le congé des Fêtes se termine sous haute pression avec un nombre inégalé d’hospitalisations depuis le début de la deuxième vague, alors que le Québec fracasse son record de nouveaux cas de COVID-19.

« Nos soins intensifs sont assiégés », affirme le Dr Peter Goldberg, directeur de l’unité du même nom au Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Son équipe soigne actuellement 23 patients positifs au virus, alors que seulement 21 lits ont été débloqués pour accueillir des patients atteints de la COVID.

Au Québec, 150 malades de plus ont dû être hospitalisés dans la journée de samedi, pour un total de 1225 personnes.

C’est sans compter les 13 nouveaux patients aux soins intensifs qui font grimper le total à 179, du jamais-vu depuis juin.

Pendant ce temps, le Québec recense 7663 nouveaux cas depuis le 31 décembre, dont le triste record de 2869 cas dimanche, en plus de 121 morts.

« On a vraiment étiré l’élastique. On arrive à un moment où des décisions difficiles devront être prises », soutient Fatima Tokhmafshan, généticienne et bioéthicienne de l’Institut de recherche du CUSM.

La fête est finie

Signe inquiétant, certains qui ont contourné les règles à Noël se trouvent déjà sous le respirateur mécanique.

François Marquis

Maisonneuve-Rosemont

« Sur mes neuf patients, j’en ai seulement deux qui ne sont pas là à cause d’une tricherie du temps des Fêtes », fait remarquer le Dr François Marquis, chef du service des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Le Dr Peter Goldberg s’attend pour sa part à ce que « le groupe de patients du jour de l’An » arrive dans son unité dans les semaines à venir.

Un peu, beaucoup

Par ailleurs, Le Journal a constaté des disparités dans la répartition des patients COVID au sein des hôpitaux montréalais depuis la fin décembre.

Ainsi, les données du ministère de la Santé montrent que le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) dispose de 125 lits d’hospitalisation « désignés COVID », mais que seuls 30 % d’entre eux étaient occupés en date du 28 décembre.

À l’inverse, l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’hôpital de Verdun ou l’hôpital général du Lakeshore affichaient des taux d’occupation au-delà de 75 % à la même date.

« Il faut que tout le monde contribue de façon équitable et qu’il n’y ait pas d’hôpitaux qui soient pénalisés. Tout le monde doit mettre la main à la pâte », insiste Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l’hôpital général juif à Montréal.

Étant donné que certains arrondissements de la métropole sont plus touchés par le virus, les hôpitaux qui s’y trouvent reçoivent plus de patients. Leur transfert dans un autre établissement est toutefois compliqué par leur fragile condition médicale.

Les lits désignés COVID

CHUM

Soins intensifs : 25

Hospitalisations : 125

CUSM

Soins intensifs : 21

Hospitalisations : 120

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Soins intensifs : 18

Hospitalisations : 90

Hôpital Santa Cabrini

Soins intensifs : 0

Hospitalisations : 39

Total sur l'Île de Montréal

Soins intensifs: 138

Hospitalisations: 845

