Une passe à 100 000 $ pour Russell Wilson

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle Russell Wilson tient à ses coéquipiers, et il l’a prouvé en permettant au receveur de passes David Moore de toucher un boni de performance de 100 000 $ lors du match de dimanche face aux 49ers de San Francisco.

Dans les derniers instants de la rencontre, alors que Seattle menait 26 à 23, Wilson y est allé d’un jeu risqué, mais payant. Au lieu de mettre un genou au sol pour égrainer les 22 secondes restantes, le pivot a rejoint Moore sur cinq verges.

Ce dernier a ainsi capté sa 35e passe de la saison 2020, ce qui lui a permis de mettre la main sur un sympathique montant d’argent.

Tyler Lockett et DK Metcalf ont été les cibles préférées de Wilson face aux 49ers, mais le quart savait ce qui était en jeu pour Moore. Il a tout tenté dans les derniers instants.

«J’ai essayé de le rejoindre plus tôt, mais ils [Tyler Lockett et DK Metcalf] étaient souvent libres. Je me disais, "Oh zut, d’accord." Et là nous étions à notre dernière séquence et nous avons eu le ballon. J’étais dans le caucus et j’ai dit "Attendez, essayons ce jeu". Et nous avons réussi», a raconté Wilson au USA Today Sports après la rencontre.

Disons que Moore ne crachera pas sur ce bonus de 100 000 $, surtout que son contrat cette saison lui a assuré des revenus de 900 000 $.

«C’est une bénédiction de pouvoir aider sa famille et sa fille et tout cela, a mentionné Wilson. Nous voulions qu’il capte cette passe, et nous avons été en mesure de planifier cela pour le dernier jeu.»

«Il a travaillé tellement fort cette année, il le mérite définitivement», a ajouté le quart de 32 ans.