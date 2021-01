Voyage controversé: Pierre Arcand perd ses responsabilités

Le député Pierre Arcand perd ses responsabilités de porte-parole de la Métropole et des Transports au sein du cabinet fantôme du Parti libéral du Québec (PLQ), a annoncé la formation politique lundi dans un communiqué.

L'annonce survient quelques jours après le retour au pays de l'ex-chef intérimaire du PLQ après un voyage controversé à la Barbade avec son épouse pendant les Fêtes.

À son retour, le député de Mont-Royal-Outremont s'était excusé de son choix, mais qu’il n’avait pas l’intention de démissionner pour autant.

«J’ai probablement fait une erreur en allant là, clairement, et je regrette cette erreur», avait-il répondu à la chaîne «CTV News» vendredi soir, alors qu’il venait de traverser les douanes de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

La semaine dernière, on apprenait que la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, était au courant depuis «autour du 20 décembre» que son député planifiait un voyage à la Barbade.

«Ça nous a été rapporté que Pierre Arcand souhaitait quitter. On a dit à M. Arcand qu’on pensait que ce n’était pas une bonne idée. Et il a pris sa décision en connaissance de cause», avait expliqué Dominique Anglade en entrevue à TVA Nouvelles mercredi. La cheffe libérale avait pressé son député de revenir au pays le plus tôt possible.

Plus de détails à venir...