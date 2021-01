LEHOUILLIER, Benoit

À son domicile, le 28 décembre 2020, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédé M. Benoit Lehouillier, époux de Jeanne d'Arc Drouin. Il demeurait à Sainte-Marie.la famille recevra les condoléancesde 9 h à 11 h 15, à laetLa direction a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Louise Camiré), Martine (Roger Carrier), Mario (Julie Fortin), Daniel (Josée Lachance), Denis (Nancy Rouleau); ses 9 petits-enfants: Alexandra, Amélie, Jennyfer, Keyssia, Karol-Ann, Bobby, Kariane, Laurence et Alex et ses 2 arrière-petits-enfants: Sophia et Lucas. Il était le frère de feu Arthur (Jacqueline Drouin), Lucienne (feu Henri-Louis Fortier), feu Lucien, feu Rosaire (feu Louise Audet), feu Raymond (Lauréanne Bonneville), Marie (Yvon Audet), François (Jeannine Hébert), Marguerite (Jacques Nadeau), Denyse (Yvon Sylvain), Raynald, (Thérèse Laflamme) et Lucille (feu André Lachance). Il était le beau-frère de Fernande (feu Fernand Audesse), Madeleine, Laurent (Solange Blanchette) Laurette, Marguerite (Michel Gagnon), Georges (Lucie Noury), Rolande (Gilles DeBlois), Gilles (Cécile DeBlois) et Hélène (feu Jerry Kodera). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le Dr Christian Lessard et toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3) : https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc