GOULET, Rodrigue

À Québec, le 28 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Rodrigue Goulet. Natif de Saint-Bernard de Beauce, il était le fils de feu Louis Goulet et de feu Marie Audélia Fillion. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à lale jeudi 7 janvier 2021 de 17h à 19h30 et le vendredi 8 janvier 2021 de 9 h à 11 h.L'inhumation du corps aura lieu au printemps au cimetière Saint-Michel de Sillery. Il laisse dans le deuil, son épouse chérie Denise Desbiens; ses filles: Francine (Aris Paterakis) et Lise (Dominique Lacroix); ses petits-enfants bien-aimés: Louis, Samuel et Andrea-Elektra; ses frères: Egide (Suzanne Vigneault), Jean-Louis (Denise Fecteau), Jude (Gisèle Brown), Gaston (Germaine Bilodeau) et Grégoire (Carolle Beaudet), et sa belle-sœur Agathe Fiset, (feu Roger Goulet); plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desbiens: Wellie (Lorraine Plamondon), Guy (Nicole Pinel), André (Lise Lévesque), Madeleine (feu Roger Blondeau), Maurice (Louisette Levasseur), France (Michel Laroche) et Rolande; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Il a rejoint ses frères décédés: Roch, Guimond, Père Luc r.s.v.p., Roger ainsi que ses sœurs: Gemma, Sr Gisèle, s.s.c.m., et Gertrude (feu J. Octave Maltais). La famille désire remercier sincèrement l'équipe de soins palliatifs du CLSC Sainte-Foy-Sillery /Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et le personnel médical du CHUL, spécialement à la Dre Christine Allen, endocrinologue, et le Dr Mario Langlais, cardiologue, pour les soins et services attentionnés prodigués pendant plus de vingt ans, également à la Dre Marjolaine Tremblay des soins palliatifs et à l'aumônier, M. l'abbé Pierre Grégoire pour son écoute et son soutien spirituel dans les moments pénibles de sa maladie. Un merci tout spécial au Frère Gustave Nsengiyumva, o.p., au Père Gaston Lessard, s.m., et à l'Abbé Léandre Syrieix, pour s'être déplacés afin de lui administrer les sacrements en fin de vie, ainsi qu'aux parents et amis qui ont prié pour lui.