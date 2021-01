Confinement difficile pour Anaïs Favron

«Moi, la COVID, je l’haïs!», lance spontanément Anaïs Favron, se faisant ainsi porte-parole d’un peu tout le monde.

Mais, contrairement à plusieurs, l’animatrice a vécu bien pire en 2020 que de simplement être privée de sorties. À travers de beaux projets professionnels – «L’école à la maison», les nouvelles émissions «50 façons de tuer sa mère» et «Sans relâche», et la rédaction d’un guide de voyages humoristique –, elle a encaissé des chocs immenses et tragiques dans sa vie personnelle.

«En avril, on a entré mon père en CHSLD parce qu’il souffrait de démence. Je suis aidante naturelle deux fois par semaine, je dois aller nourrir mon papa. Ma tante s’est fait assassiner par son conjoint à l’Action de grâce. Et j’ai eu un diagnostic de maladie mentale», résume Anaïs, avec beaucoup d’ouverture.

«Fuck la COVID!»

C’est, indirectement, à cause de la COVID que l’oncle d’Anaïs, qui ne pouvait plus, dans les circonstances, recevoir de soins en santé mentale, a assassiné sa tante en octobre. Terrassé par une dépression, ayant mal réagi à des médicaments inappropriés, l’homme a volé la vie de sa conjointe et s’est ensuite suicidé.

Anaïs elle-même a été soignée pour un début de dépression en cours d’année, et a reçu dans la foulée un diagnostic de douance, qui demeure encore à préciser.

Quant à son papa, il aurait voulu bénéficier de l’aide médicale à mourir, compte tenu de son état de santé qui s’est rapidement dégradé, mais on le lui a refusée. Il a attrapé la COVID dans les derniers mois, mais n’en a pas souffert. Voulant demeurer présente pour lui, Anaïs a refusé quelques propositions, dont celle d’entrer dans le manoir du «Big Brother» de Noovo.

«On est tous des victimes collatérales de la COVID... Oui, les gens doivent rester chez eux, mais moi, depuis le décès de ma tante, si je sens que quelqu’un ne "feel" pas, je me dis "fuck" la COVID, et je fais des câlins», tranche celle qui prévoyait se terrer dans un chalet, sans grands plans pour le temps des Fêtes, et qui a beaucoup profité de la zoothérapie procurée par ses deux chiens, Gaston et Margaux, pour garder le moral pendant cette période houleuse.

«50 façons de tuer sa mère», le jeudi, à 20 h, dès jeudi, à Unis TV. On retrouvera aussi Anaïs aux côtés de Laurent Duvernay-Tardif et Patrice Bélanger dans le rendez-vous jeunesse «Sans relâche», du 26 février au 7 mars, à Télé-Québec.

«50 façons de tuer sa mère»

Anaïs Favron percevait sa maman comme une femme forte. Denise, 68 ans, est une ex-professionnelle en informatique qui voyage, apprend de nouvelles langues, s’adonne au Pilates ainsi qu'à la Zumba et profite à fond de sa retraite.

Mais l’animatrice a découvert des facettes méconnues de cette génitrice «cool» pendant le tournage de «50 façons de tuer sa mère», rigolo magazine d’aventure où mère et fille Favron pratiquent toutes sortes de sports extrêmes.

L’émission est l’adaptation du concept irlandais «50 Ways to Kill Your Mammy» et, dans son format original, met généralement en vedette un humoriste masculin avec sa mère. Ici, on a plutôt décidé de miser sur un duo entièrement féminin qui parcourt le Canada (Québec, Outaouais, Montréal, Niagara Falls, Hautes-Laurentides, Côte-Nord, etc.) pour mille et une activités.

C’est ainsi que Denise, qui envisageait l’expérience comme une douce partie de plaisir – et croyait même qu’elle devrait faire semblant d’avoir peur pour le bénéfice de la caméra – s’est retrouvée à faire du canot sur glace, du biathlon, du rafting, du «paintball», de la plongée sous-marine et à sauter en parachute. Et à frissonner d’effroi... pour vrai!

«Je me suis rendu compte que ma mère a peur de tout, mais ça ne paraît pas. Je la voyais super forte, mais finalement, j’ai appris qu’il faut la protéger. J’ai beaucoup appris sur elle dans l’émission», détaille Anaïs.