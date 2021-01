COVID-19: bond notable des décès au Québec et en Ontario

Le Québec et l'Ontario ont connu un bond notable des décès, mercredi, tandis que la pandémie a aussi fait un retour marqué au Nouveau-Brunswick.

La Belle Province a fait état d'un lourd bilan totalisant 62 nouveaux décès, un nombre qui dépasse la moyenne des derniers jours et qui laisse présager un sombre début d’année. Rappelons que la hausse des cas de COVID-19, comme celle observée en décembre, prend toujours quelques semaines à se manifester dans le décompte des hospitalisations et des décès.

L'Ontario a observé un phénomène similaire à celui du Québec en recensant 51 décès de plus sur son territoire, un nombre surpassé une seule fois depuis le début de la deuxième vague.

Les nouveaux cas quotidiens sont aussi restés très élevés dans les deux provinces. Il y en a eu 2508 de plus au Québec pour un total de 215 358 depuis le commencement de la crise. Vingt-trois personnes supplémentaires ont été hospitalisées dans la province en raison de la COVID-19, dont six de plus aux soins intensifs.

Ce lourd bilan survient alors que le gouvernement Legault s'apprêterait à annoncer de nouvelles mesures de confinement dès mercredi, après l'échec de la «pause des Fêtes» qui n'a pas eu l'effet escompté pour ralentir la progression de la maladie.

Du côté de l'Ontario, 3128 contaminations ont été recensées en 24 heures et le nombre de patients hospitalisés a aussi continué à grimper, atteignant 352 personnes aux soins intensifs. C'est la quatrième fois en six jours que la province surpasse le cap des 3000 infections quotidiennes.

Troisième vague?

Du côté des Maritimes, le Nouveau-Brunswick semble être de moins en moins épargné par le virus alors que 27 cas ont été annoncés mardi, un nombre record dans cette province qui s'ajoute aux 17 infections recensées lundi.

«Une nouvelle vague de la pandémie de COVID-19 est arrivée au Nouveau-Brunswick», s'est inquiétée la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russel. Cette dernière a précisé que plusieurs personnes contaminées ont participé à des rassemblements pendant les Fêtes ou se sont rendues au travail, faisant craindre une flambée de la pandémie sur le territoire.

Afin de minimiser les dégâts, toute la province passera en zone orange dès minuit, a indiqué le premier ministre Blaine Higgs, ce qui se traduira par des restrictions pour les commerçants.

Au contraire, l'Île-du-Prince-Édouard, elle, a annoncé la levée, dès mercredi, de certaines restrictions, notamment pour les rassemblements et les sports d'équipe. La province a annoncé un seul cas mercredi, pour un total de 97 depuis l'apparition du virus au Canada.

Au total, 5668 infections et 113 décès avaient été signalés au pays en mi-journée, pour un bilan cumulatif de 616 909 cas et 16 187 décès à ce jour.

La situation au Canada:

Québec: 215 358 (8 441 décès)

Ontario: 197 360 (4730 décès)

Alberta: 105 535(1142 décès)

Colombie-Britannique: 54 201 (946 décès)

Manitoba: 25 244 (688 décès)

Saskatchewan: 16 367 (160 décès)

Nouvelle-Écosse: 1508 (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 662 (9 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 391 (4 décès)

Nunavut: 266 (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 97

Yukon: 60 (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24

Canadiens rapatriés: 13

Total : 616 909 (16 187 décès)