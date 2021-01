Début du procès pour fraude de Tony Accurso

Le magnat déchu de l'immobilier, Tony Accurso, était de retour devant la justice mardi alors que s’amorce un important procès pour fraude.

C’est une affaire qui traîne devant la justice depuis 8 ans alors qu’Accurso avait été arrêté par la Gendarmerie royale du Canada en 2012.

Il est accusé d’avoir comploté avec un fonctionnaire de Revenu Canada, un autre entrepreneur et un comptable pour faire épargner 3 millions de dollars en impôt à deux de ses entreprises.

Le procès se tient au tribunal de la jeunesse à Montréal, une mesure exceptionnelle en raison de la crise sanitaire, mais qui permettra de recevoir les nombreux témoins.

On n’entre toutefois pas dans le vif du sujet aujourd’hui. On doit notamment établir dans quelle langue la procédure va se dérouler, certains accusés sont plus à l’aise en anglais. Le procès durera trois mois.