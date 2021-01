Des snowbirds vaccinés dès aujourd’hui en Floride

Des snowbirds qui passent l’hiver en Floride se feront vacciner à partir d’aujourd’hui, bien avant les Québécois qui ont refusé de traverser la frontière cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Les résidents du Century Village à Deerfield Beach, situé au nord de Fort Lauderdale, en Floride, peuvent se faire vacciner dès aujourd’hui. Plusieurs Québécois y résident habituellement durant l’hiver et ceux de 65 ans et plus y auront droit.

Ginette Cyr, qui gère le site internet de l’Alliance francophone pour le Century Village East, traduit en français les informations concernant la distribution du vaccin et confirme que les Québécois font partie de la campagne de vaccination.

Photo courtoisie Émile Larochelle

Snowbird

« J’informe les gens qui sont là-bas des procédures », a-t-elle indiqué.

Comme plusieurs résidents, Mme Cyr a toutefois décidé de ne pas traverser la frontière en raison de la pandémie, comme le recommandaient les autorités canadiennes.

Pour obtenir le vaccin, les snowbirds admissibles devaient s’enregistrer préalablement. Une preuve de résidence est également obligatoire.

Les résidents recevront le vaccin Moderna, qui sera administré au « Club » privé.

Le Century Village estime que près de 500 personnes par jour seront vaccinées. Le vaccin est gratuit et s’il y a des frais d’admi-nistration, les assurances les couvrent.

D’autres endroits

À 79 ans, Émile Larochelle vit six mois par année dans le quartier résidentiel privé de Quailridge, à Boynton Beach.

Le quartier dans lequel résident 900 personnes et où se trouvent deux terrains de golf est protégé par une barrière de sécurité.

Récemment, la direction du quartier a envoyé une lettre à tous les résidents afin de les informer qu’ils seront tous vaccinés.

« Ils nous ont avisés qu’ils allaient administrer le vaccin sur place et que ça comprendrait tout le monde, incluant les Québécois », explique Émile Larochelle.

Environ 250 Québécois y vivent durant l’hiver, mais seulement la moitié s’est déplacée cette année, mentionne M. Larochelle, qui joue au golf cinq jours par semaine.

Respect des consignes

« On est avisé de ne pas avoir d’invités. La seule fois que je sors du village, c’est pour aller faire mon marché une fois par semaine », a-t-il relaté, ajoutant que le port du masque est obligatoire en tout temps dans les lieux publics.

Il admet qu’il aurait sans doute attendu plus longtemps pour recevoir le vaccin s’il était resté au Québec.

Tout juste avant Noël, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les personnes de 65 ans et plus seraient priorisées pour la distribution des vaccins, sans préciser toutefois si les snowbirds en provenance de l’extérieur du pays y avaient droit.